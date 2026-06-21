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Ямаль повторил достижение Пеле

сегодня, 19:55
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания4 : 0Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияИдет

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль забил Саудовской Аравии в игре 2-го тура ЧМ-2026 и вошёл в историю чемпионатов мира, став лишь вторым футболистом младше 19 лет, которому удалось открыть счёт в матче мирового первенства.

Ранее подобное достижение покорялось только легендарному Пеле. В 1958 году будущий трёхкратный чемпион мира отличился в возрасте 17 лет в поединке против сборной Уэльса.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:21
интересно))) найдутся много материалов и даже научных статей, что раньше люди были физически сильней чем сейчас.
отбор, экология, пища, физический труд.
Геракл вообще держал на плечах небесный свод, когда Атлас за яблоками ходил)))
и посмотри на нынешнюю молодежь. это дрищи физически слабые, на турнике висят как макароны, но больше разбираются в технологии и технике.
судя на нарезкам, Пеле атлетичен и крепок.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:03
Интересный факт...но есть нюансы)...
Если сравнивать футболистов, то 17-летний игрок в 1958 году по физическим кондициям равен сегодняшнему 14-15 летнему юниору, а по ментальной и игровой зрелости - современному 22–24 летнему мастеру...
Гость
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