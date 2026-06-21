Ямаль повторил достижение Пеле

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль забил Саудовской Аравии в игре 2-го тура ЧМ-2026 и вошёл в историю чемпионатов мира, став лишь вторым футболистом младше 19 лет, которому удалось открыть счёт в матче мирового первенства.
Ранее подобное достижение покорялось только легендарному Пеле. В 1958 году будущий трёхкратный чемпион мира отличился в возрасте 17 лет в поединке против сборной Уэльса.
отбор, экология, пища, физический труд.
Геракл вообще держал на плечах небесный свод, когда Атлас за яблоками ходил)))
и посмотри на нынешнюю молодежь. это дрищи физически слабые, на турнике висят как макароны, но больше разбираются в технологии и технике.
судя на нарезкам, Пеле атлетичен и крепок.
Если сравнивать футболистов, то 17-летний игрок в 1958 году по физическим кондициям равен сегодняшнему 14-15 летнему юниору, а по ментальной и игровой зрелости - современному 22–24 летнему мастеру...