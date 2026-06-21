Ямаль повторил достижение Пеле

сегодня, 19:55

Нападающий сборной Испании забил Саудовской Аравии в игре 2-го тура ЧМ -2026 и вошёл в историю чемпионатов мира, став лишь вторым футболистом младше 19 лет, которому удалось открыть счёт в матче мирового первенства.

Ранее подобное достижение покорялось только легендарному Пеле. В 1958 году будущий трёхкратный чемпион мира отличился в возрасте 17 лет в поединке против сборной Уэльса.