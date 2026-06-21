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Экс-капитан «Динамо-2» пройдёт просмотр в «Крыльях Советов»

сегодня, 19:59

Защитник Кирилл Исаев в ближайшее время отправится на просмотр в «Крылья Советов».

Как сообщается, на следующей неделе 21-летний центральный защитник присоединится к самарской команде на тренировочном сборе, где его возможности оценит главный тренер Сергей Булатов.

Исаев является воспитанником академии «Чертаново». В последние годы он выступал за «Динамо-2», где был капитаном команды. По окончании сезона срок соглашения футболиста с московским клубом истёк, поэтому сейчас защитник находится в статусе свободного агента и может подписать контракт с любой командой без выплаты компенсации.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:02
Вполне может помочь крылышкам...
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