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Испания разгромила Саудовскую Аравию

сегодня, 20:59
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания4 : 0Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияЗавершен

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Испания победила Саудовскую Аравию 4:0.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте — отличился Ламин Ямаль, забивший свой первый гол на чемпионатах мира. В середине первого тайма инициативу подхватил Микель Ойарсабаль: на 21-й минуте он удвоил преимущество сборной Испании, а спустя три минуты оформил дубль. Кроме того, форвард отметился голевой передачей на Ямаля. Во втором тайме окончательный счёт установил защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти, отправивший мяч в собственные ворота на 49-й минуте.

Испания лидирует в группе с 4 очками, у аравийцев 1 очко. В последнем туре Испания сыграет с Уругваем, Саудовская Аравия — с Кабо-Верде.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:07
)))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но вообще, чисто внешне, он и сам похож сейчас на бухенвальдского крепыша.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:05, ред.
Я тут сегодня, в хохму, предположил, что ТТ разговаривает с англичанами в сборной чисто на немецком: и пусть смысл его слов они не понимают, зато пятой точкой чуют, что если фрица разозлят, то "Бухенвальд" им обеспечен.)
Немецкий язык располагает к пониманию и без смысла.))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:00
Тухель не считает себя немецким тренером, о чём неоднократно заявлял, еще работая в Баварии.))) Поэтому и футбол Баварии, пытался максимально отдалить от немецкого... Но то, что не удалось Тухелю, с успехом завершил Компани- превратив Флагман немецкого футбола в тепличное растение...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:53
Немцы неподалеку: Тухель, Флик, Клопп ( хоть пока и без работы, но всё же)
Agamaga005
Agamaga005 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:01
И тренеры у испанцев сейчас лучшие - Луис Энрике, Артета, Гвардиола.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:01
Согласен.))) Все перечисленные Вами сборные, только добавляют незабываемый и неповторимый колорит нынешнему первенству!!!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:59
Может Испания меняется от турнира к турниру не в лучшую сторону?)) Скачкообразно обычно все начинают.
Думаю все сборные желают побыстрее выйти на свой пик, поймать ритм, иначе вылет обеспечен.
Просто так даже вчерашних ивуарийцев не пройдёшь.
Чего говорить, Япония очень дисциплинированная команда, с такими сборными наверняка будут большие проблемы.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:49
Нет нет, я не форсирую и не драматизирую события, я только провожу параллель, между недавним ЧЕ, где испанцы без раскачки начали первенство, и нынешний ЧМ, в котором у Испании, как и у остальных команд, пока, разумеется, имеются проблемы разного характера...)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:44
Всё впереди. Ляпы были допущены бразильцами, немцами... Игроки многие не в форме, многие после травм. Никто не форсирует игру. Динамика игры во многом зависит от забитых голов.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 21:36
Есть Ламин на поле, есть голы, как ушёл так перестали забивать. Всё же пацанам нужно развиваться, не быть зависимыми от одного игрока, каким бы талантом он ни был. После забитого Ямаль попытался пару раз ещё пробить из далека, уверенно играет, не чувствует давления. С Гави поспорил оформить хет-трик и стать самым молодым автором трешки на ЧМ.

Остальная перепасовка уже давно всем известна. Хотелось бы их увидеть с бразильцами, французами, англичанами, ну и конечно с Аргентиной, желательно в финале. Вот была бы бойня.
Capral
Capral
сегодня в 21:36
DXTK.

Я сопоставил футбол Испании и Барселоны не в качестве упрёка, а в качестве сравнения. Почувствуй разницу. И причем здесь Реал, из какой это оперы?
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:36
Точно)...даже там не пригодился)...
66z4zc5gav4z
66z4zc5gav4z
сегодня в 21:34
Победа предсказуемая, дальше терять очки испанцам нельзя
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:34
ну да))) вот только Эмерик давно вернулся в родной клуб.
Атлетик Бильбао.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:31
Кстати...за сб. Испании сегодня играли "легионеры"...
Родри (Манчестер Сити), Марк Кукурелья (Челси), Педро Порро (Тоттенхэм) Эмерик Ляпорт (Аль-Наср) 😁, Микель Мерино (Арсенал) Ереми Пино (Кристал Пэлас), Фабиан Руис (Пари Сен-Жермен)...
DXTK
DXTK
сегодня в 21:25
Capral пишет........игра Испании напоминает игру Барселоны .....правильно именно ее футбол помог сборной Испании выиграть два Евро и ЧМ.......и сейчас поможет так как почти много футболистов от туда....Реал же талантов для сборной поставляеть не может чем меньше сливочных тем лучше....
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:24
А кто то говорил что Саудитов научили играть в футбол легионеры. После ничьей с Уругвайцами. Хоть приглашай туда всех топов мира , Саудитов не научат играть в футбол и не станут они топами как Европейцы и Южноамериканцы, бессмысленная трата денег на старперов и сбитых летчиков, туда едут старость свою обеспечивать.
y-ago
y-ago
сегодня в 21:24
Поздравления почитателям сб. Испании. Вообще же - ожидаемая победа. Саудиты выглядели очень слабо, поэтому счёт 4:0 не должен вводить в заблуждение. Пока испанцы не впечатляют: против Кабо-Верде была ничья, а сегодня они сыграли лишь немногим лучше. Настоящих топ-соперников у них ещё не было, так что оценивать силу этой сборной пока рано.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:24
Мы все наших "кашеВАРов" хаим, долго чертЮТЬ, и.т.д. Тут вон ЧМ, и техника покруче, но то же те еще Айвазовские видать попадаются. Ну а ежели серьезнее, то по игре особо и комментировать нечего. Минуте на 55-й комментатор ( как мне показалось откровенно притапливавший за Испанию) сказал примерно следующее: "Иногда складывается впечатление, что мы на тренировке сборной Испании находимся..." Короче говоря, расстроили мальца испанцев ребятишки из Кабо - Верде, пришлось саудитам отдуваться. Как-то так с моей колокольни.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:23
Вот он реальный уровень СА. И как бы Роналду не оправдывал свое нахождение в лиге СА, её придуманную мощь и силу, Испания в пол ноги и со своими косяками показала её реальный уровень.
particular
particular
сегодня в 21:19
Испания решила не повторять фиаско...
Не сказать, что блестяще, но, нынче удалось перекатывание и владение воплотить в удары и голы...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:14, ред.
Испания на классе..., однако ряд вопросов по игре всё же есть.
Состояние игровой формы ключевых игроков полузащиты (Родри, Педри) продолжает тревожить.
Ямаль заигрывается, превращаясь в мальчика по штампу. Партнёров не видит, бьёт всё также, как и в Барселоне - предсказуемо, не точно, слабо. Обводит вроде норм, но в отрыв уходит плохо, - защитники его очень часто догоняют.
Баена - пятое колесо в телеге, ну а Торрес постоянен в "точности", как и течение матушки - Волги.
Что крайне не понравилось, - де ла Фуэнте не требователен к самоотдаче игроков, 4 : 0 сделали и бросили играть.

Из позитива... Оярсабаль пребывает в шикарном состоянии, Ольмо и Кукурелья в тонусе и весьма продуктивны. Кубарси вроде тоже пока без косяков играет, но по правде сказать и соперников ещё играбельных у Фурии не было.

Испанию с победой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:10
кстати, испанцы играли против лучших саудовских игроков из лучших клубов саудовской лиги (с) Криштиану Роналду.
не могу понять, что с ними произошло)))
Capral
Capral
сегодня в 21:10, ред.
Детально комментировать игру смысла не имеет. Очень предсказуемая и типичная игра сб.Испании, с той лишь разницей, что сегодня не было примитивных забросов на Кукурелью. А так, всё одно и тоже- пас налево, с последующим прострелом в центр штрафной. Правый фланг Испании в 1-м тайме, не считая нескольких движений Ямаля не развивался, и вообще, игра Испании во многом напоминает игру Барселоны... СА, даже на редкие контр атаки не сподобилась. Тоскливая игра и точно не чемпионская от Испании.
Очень надеюсь, что Кабо-Верде пройдет саудитов и выйдет из группы. Ну и конечно, игра Испания-Уругвай ожидается с большим интересом!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:09, ред.
Ну вот вам и Испания. Скоро и Португалия покажет амбиции
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:09
Ага. 16и) я же 3:0 предрекал)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 21:09
Ямаль еще не до конца восстановился после травмы.
и очень рискует.
еще после 1 матча были разговоры про вероятного рецидива травмы.
если честно, не очень переживаю, что будет испанцами в ПО.
важно, чтоб игроки Барсы без травм вернулись домой))
и как видим, Барсе срочно нужен центрфорвард.
DXTK
DXTK
сегодня в 21:06
4-0........Совершено спокойно и уверенно Испания победила......а то тут все накинулись на них после ничьей с Капо Верде просто они дали тем набрать первые очки на ЧМ.......
Nenash
Nenash
сегодня в 21:04
Без Ямаля в лучшей форме Испании будет тяжко в ПО..
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 21:04
Испанцы реабилитировались за конфуз в первом туре. Очень легко разобрались с саудитами. Ямаль вышел и игра пошла. Сразу в атаке острее стало. До Ойарсабаля партнеры стали мяч доводить и он дал результат. Вот так и надо играть. В первом тайме разгромить соперника а дальше катайте мяч сколько хотите. Торрес в своем стиле. Опять убойные моменты запорол.
Гость
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