Испания разгромила Саудовскую Аравию

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Испания победила Саудовскую Аравию 4:0.
Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте — отличился Ламин Ямаль, забивший свой первый гол на чемпионатах мира. В середине первого тайма инициативу подхватил Микель Ойарсабаль: на 21-й минуте он удвоил преимущество сборной Испании, а спустя три минуты оформил дубль. Кроме того, форвард отметился голевой передачей на Ямаля. Во втором тайме окончательный счёт установил защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти, отправивший мяч в собственные ворота на 49-й минуте.
Испания лидирует в группе с 4 очками, у аравийцев 1 очко. В последнем туре Испания сыграет с Уругваем, Саудовская Аравия — с Кабо-Верде.
Очень надеюсь, что Кабо-Верде пройдет саудитов и выйдет из группы. Ну и конечно, игра Испания-Уругвай ожидается с большим интересом!
Остальная перепасовка уже давно всем известна. Хотелось бы их увидеть с бразильцами, французами, англичанами, ну и конечно с Аргентиной, желательно в финале. Вот была бы бойня.