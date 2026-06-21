Испания разгромила Саудовскую Аравию

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ -2026 Испания победила Саудовскую Аравию 4:0.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте — отличился Ламин Ямаль, забивший свой первый гол на чемпионатах мира. В середине первого тайма инициативу подхватил Микель Ойарсабаль: на 21-й минуте он удвоил преимущество сборной Испании, а спустя три минуты оформил дубль. Кроме того, форвард отметился голевой передачей на Ямаля. Во втором тайме окончательный счёт установил защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти, отправивший мяч в собственные ворота на 49-й минуте.