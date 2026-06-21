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Аршавин о сборной Туниса: «Такое ощущение, что их нашли в аэропорту»

сегодня, 21:25

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил выступление команды Туниса на ЧМ-2026. Сборная проиграла 1:5 Швеции и 0:4 Японии и досрочно лишилась шансов выйти в плей-офф.

Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной Туниса. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата.

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19 июня
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Все комментарии
nj9nyebv7mbz
nj9nyebv7mbz
сегодня в 22:54
Эх Андрюша... языком говорить это не дела делать...
Futurista
Futurista
сегодня в 22:45
Если игра сборной Туниса не оправдала ваших ожиданий то, Андрей Сергеевич, это исключительно ваши проблемы!)...
CSKA2012
CSKA2012 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:30
Водителей автобусов, думали что если водит автобус, то 100% поставят Катеначчо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:27
Аршавин как удобно забыл 2002.
ЧМ в Японии и Корее. матчи очень рано. народ с утра уже бухнул под просмотр. сама игра команды Романцева была без штаничек трусливой.
но как подгорело на Манежке.
очень удобно, чтоб после Госдума приняла одну статью одного законопроекта.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:26
как бы федерация не выбрала Тунис для следующего спарринг партнера для сборной РФ, тунисцам делать уже все равно нечего. может очень неловко получиться по итогам игры))
Capral
Capral
сегодня в 21:45, ред.
Пытается копировать Мостового. У того, тоже- Абаскаля подобрали на остановке. Но kak сказала однажды M.Миронова, Mама, всеми любимого А.Миронова: "Нам повторы не нужны"!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:41
Аршавин лучше бы Сычева вспомнил, как он решал Тунис
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:36, ред.
Передайте Аршавину, что на ЧМ-2026 треть сборных-участниц в аэропорту нашли.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:31, ред.
Игроков в аэропорту, а тренеров по дороге на стадион? Таксисты))
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