Аршавин о сборной Туниса: «Такое ощущение, что их нашли в аэропорту»

сегодня, 21:25

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил выступление команды Туниса на ЧМ -2026. Сборная проиграла 1:5 Швеции и 0:4 Японии и досрочно лишилась шансов выйти в плей-офф.