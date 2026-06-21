Аршавин о сборной Туниса: «Такое ощущение, что их нашли в аэропорту»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил выступление команды Туниса на ЧМ-2026. Сборная проиграла 1:5 Швеции и 0:4 Японии и досрочно лишилась шансов выйти в плей-офф.
Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной Туниса. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата.
ЧМ в Японии и Корее. матчи очень рано. народ с утра уже бухнул под просмотр. сама игра команды Романцева была без штаничек трусливой.
но как подгорело на Манежке.
очень удобно, чтоб после Госдума приняла одну статью одного законопроекта.