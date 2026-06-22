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Ямаль о голе на ЧМ: «Моя мечта сбылась»

сегодня, 00:06
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания4 : 0Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияЗавершен

Форвард сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал свой первый гол на чемпионате мира. Футболист отличился в игре с Саудовской Аравией (4:0).

Я чувствую себя невероятно. Всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а вдобавок ко всему забить гол в дебютном матче… Это сбывшаяся мечта, потому что я смотрел последний турнир (в 2022 году — прим.), когда ещё учился в школе.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:07
Можно порадоваться ща Ямаля.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:44
Всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а вдобавок ко всему забить гол в дебютном матче… Это сбывшаяся мечта(с)

ты ж вместо гола в дебютном матче навалил полные конкистадорские галифе вместе со всей своей дружиной.
народ с островов зеленого мыса не даст соврать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:42, ред.
Хорошо так. Значит нашей , - мужской породы человек !)
У Горецка, к примеру, всё с этим намного хуже.)
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:11
Вместе с папой)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:09
В школе ты смотрел на милф учительниц, знаем мы тебя.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:08
Ну фсё...езжай домой)...
Гость
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