Ямаль о голе на ЧМ: «Моя мечта сбылась»

Форвард сборной Испании прокомментировал свой первый гол на чемпионате мира. Футболист отличился в игре с Саудовской Аравией (4:0).

Я чувствую себя невероятно. Всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а вдобавок ко всему забить гол в дебютном матче… Это сбывшаяся мечта, потому что я смотрел последний турнир (в 2022 году — прим.), когда ещё учился в школе.