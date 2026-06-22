Ямаль о голе на ЧМ: «Моя мечта сбылась»

Форвард сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал свой первый гол на чемпионате мира. Футболист отличился в игре с Саудовской Аравией (4:0).
Я чувствую себя невероятно. Всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а вдобавок ко всему забить гол в дебютном матче… Это сбывшаяся мечта, потому что я смотрел последний турнир (в 2022 году — прим.), когда ещё учился в школе.
ты ж вместо гола в дебютном матче навалил полные конкистадорские галифе вместе со всей своей дружиной.
народ с островов зеленого мыса не даст соврать.
У Горецка, к примеру, всё с этим намного хуже.)