Уругвай сыграл вничью с Кабо-Верде

сегодня, 08:12

Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (2:2).

На 21-й минуте африканская команда вышла вперёд — мяч забил полузащитник «Краснодара» Кевин. Максимилиано Араухо на 44-й сравнял счёт. На 45+6-й уругвайцы повели — голом отметился Агустин Каноббио. На 61-й представители Западной Африки отыгрались усилиями Элио Варелы.

Уругвай занимает второе место в группе H. Кабо-Верде идёт третьим, у команд по два очка.