Уругвай сыграл вничью с Кабо-Верде

Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (2:2).
На 21-й минуте африканская команда вышла вперёд — мяч забил полузащитник «Краснодара» Кевин. Максимилиано Араухо на 44-й сравнял счёт. На 45+6-й уругвайцы повели — голом отметился Агустин Каноббио. На 61-й представители Западной Африки отыгрались усилиями Элио Варелы.
Уругвай занимает второе место в группе H. Кабо-Верде идёт третьим, у команд по два очка.
Но вместо того, чтобы дожать и этот перевес реализовать, неоднократно
успокаивался, останавливался и филонил.
Интересная стат.цифра- островитяне прибегли к безадресному выносу мяча из своей штрафной 47(!) раз, то есть им приходилось делать это примерно каждые 2 минуты. Степень игрового перевеса соперника этой цифрой хорошо иллюстрируется.
Но уругвайским крупно не повезло- это был не день Муслеры.
Опытный кипер допустил два совершенно эпичных косяка, которые оба привели к голам в его ворота.
Сначала он проспал супердальний удар Ленини со стандарта. Пусть там стенка из двоих и ошиблась, но дистанция всё равно велика, Муслера сел в лужу; а во втором тайме он учудил авантюрный выход за пределы штрафной и сразу был отыгран.
Уругвайцы из-за этих двух нелепых пропущенных банок сильно осложнили себе жизнь в группе..
Утром посмотрел 2-й тайм, и понял, что вратарь К/В, так блистательно сыгравший против испанцев, вчера допускал определенные ошибки, и надо сказать, что в отдельных эпизодах, его команде откровенно повезло... Но зато не повезло вратарю Уругвая, так опрометчиво побежавшему за пивом и получившему комичный гол в свои ворота. Да и первый гол К/В можно считать шальным. Несмотря на неплохой удар, такие мячи вратарь брать обязан, но как говорится- хороший удар даром не пропадает!
И всё таки, игра в атаке для К/В не лучший вариант, их конёк- игра в обороне. Уругвай понравился. В моем историческом понимании, эта команда представляет собой силовой и прямолинейный футбол, но вчера, уругвайцы предстали несколько в ином качестве: стремительно переходящими в контр атаки, и с достаточно неплохой тактикой, чередовавшей длинные передачи с игрой низом, что не всегда, правда, было качественно исполнено. Не понравился Вальверде. По первому тайму был почти незаметен.
Вобщем, ничья, оставляющие прекрасные шансы на выход из группы для К/В, даже, возможно, со 2-го места, в случае своей победы над СА, что вполне возможно, и победы Испании над Уругваем, что тоже реально, хотя уругвайцы могут попортить нервы сопернику- непростая команда, колючая... Остаётся дождаться. Симпатизирую К/В и желаю им Удачи!!!!!!!