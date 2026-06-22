Гол Салаха помог Египту обыграть Новую Зеландию

сегодня, 08:24

Сборная Новой Зеландии потерпела поражение от команды Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (1:3).

Счёт открыли новозеландцы на 15-й минуте — голом отметился Финн Сармэн. На 58-й в составе египтян счёт сравнял Мостафа Зико. На 67-й «фараоны» вышли вперёд после гола Мохамеда Салаха. Ещё один мяч забил Трезеге на 82-й.

Для сборной Египта эта победа стала первой в истории ЧМ .

Новая Зеландия с одним очком занимает четвёртое место в группе G. Египет лидирует в квартете (4 балла).