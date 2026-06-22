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Гол Салаха помог Египту обыграть Новую Зеландию

сегодня, 08:24
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Сборная Новой Зеландии потерпела поражение от команды Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (1:3).

Счёт открыли новозеландцы на 15-й минуте — голом отметился Финн Сармэн. На 58-й в составе египтян счёт сравнял Мостафа Зико. На 67-й «фараоны» вышли вперёд после гола Мохамеда Салаха. Ещё один мяч забил Трезеге на 82-й.

Для сборной Египта эта победа стала первой в истории ЧМ.

Новая Зеландия с одним очком занимает четвёртое место в группе G. Египет лидирует в квартете (4 балла).

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:27
Спартак, купи Зико Мостафа
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:34, ред.
По первому тайму островитяне были лучше, забили гол, создали еще несколько опасных моментов, наглухо перекрыли Салаха с Мармушем, а потом видимо устали.

Во втором египтяне уже взяли игру под свой контроль, забили гол, после чего сборная Новой Зеландии окончательно посыпалась, и вот после этого на большую сцену вышел Мо Салах, который сначала сам забил, а потом с его подачи с углового забил Трезеге.

Отмечу хороший тайминг замен от тренера Египта, как увидел, что соперник подсел, сразу произвел замены усилив атаку, они и сработали. Египет одержал важную и историческую победу, но еще не гарантировал себе выход из группы!
t349qxh5yzq6
t349qxh5yzq6
сегодня в 09:34
Проявили характер египетские футболисты во втором тайме.....Фараоны сумели забить три мяча и вырвать победу, которая стала для Египта первой в финальной части чемпионатов мира, с чем команду Хасана стоит поздравить.....огромные шансы у египтян не только на выход в плей-офф, но и на выход из группы с первой позиции....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:15, ред.
С волевой победой))) скорей всего египтяне в ПО.
Но там все имеют шансы, даже новозеландцы
матос
матос
сегодня в 09:01
Египет с победой.
Гость
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