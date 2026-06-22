Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЧемпионат мира 2026

У Ирана оказался самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ

сегодня, 09:23
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия0 : 0Логотип футбольный клуб ИранИранЗавершен

Состав сборной Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Бельгией (0:0) стал самым возрастным в истории турнира.

Средний возраст иранских футболистов, начавших встречу, составляет 32 года и 181 день. Только три иранца моложе 30 лет: защитник Салех Хардани (27 лет и 177 дней), нападающий Мохаммад Мохеби (27 лет и 183 дня) и полузащитник Саид Эзатолахи (29 лет и 263 дня).

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Германии, он держался с 1998-го. Средний возраст футболистов, которые начали поединок групповой стадии с Ираном, составил 31 год и 334 дня.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноКуртуа повторил рекорд Бельгии по играм на ЧМ
Сегодня, 09:07
Вратарь Кюрасао Рум: «Думаю, теперь мне должны установить статую»
Вчера, 18:20
Голкипер сборной Кюрасао побил рекорд ЧМ по сэйвам
Вчера, 08:42
Нойер — рекордсмен по играм на ЧМ среди вратарей
20 июня
Защитник «Динамо» установил два рекорда ЧМ-2026
20 июня
Сборную Кюрасао внесли в Книгу рекордов Гиннесса
19 июня
Сортировать
Все комментарии
346ptmx2c6h9
346ptmx2c6h9
сегодня в 10:38
Старички, а держаться не плохо,с группы точно выйдут
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:02
потому и ноют постоянно. то им еда не кошерная. то им в форточку дует в маршрутке до Далласа. то вообще все притесняют и обижают. типичный старичок
99grawjwqsyn
99grawjwqsyn
сегодня в 09:31
Но ведь смогли же не проиграть Бельгийцам.....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:25
Средний возраст 32 года? Это же с ума сойти))) поэтому в большинстве ниче и делать вчера не стали, устали просто))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 