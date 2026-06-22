У Ирана оказался самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ

сегодня, 09:23

Состав сборной Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Бельгией (0:0) стал самым возрастным в истории турнира.

Средний возраст иранских футболистов, начавших встречу, составляет 32 года и 181 день. Только три иранца моложе 30 лет: защитник Салех Хардани (27 лет и 177 дней), нападающий Мохаммад Мохеби (27 лет и 183 дня) и полузащитник Саид Эзатолахи (29 лет и 263 дня).

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Германии, он держался с 1998-го. Средний возраст футболистов, которые начали поединок групповой стадии с Ираном, составил 31 год и 334 дня.