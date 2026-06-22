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Акинфеев восстанавливается с хорошей динамикой

сегодня, 09:51

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева перед началом предсезонных сборов.

Специалист отметил, что существует вероятность восстановления футболиста к старту нового сезона.

Голкипер получил травму в матче чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (2:1) 4 апреля. Позднее игрок сообщил, что его восстановление затянулось.

У Игоря Владимировича Акинфеева продолжается восстановление с хорошей динамикой. Понятно, что он будет с командой на сборах, пока будет тренироваться индивидуально. Вероятность, без сомнения, такая существует, что сможет восстановиться к началу сезона. Хорошо прогрессирует. Но с учётом того, что речь о коленном суставе, сложно давать точные прогнозы. Но мы видим положительную динамику, он позитивно настроен, самое главное.

Новый сезон РПЛ начнётся 26 июля.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:00
И все же думаю пора ему заканчивать. Травм было много, здоровье надо беречь. И он все и всем уже доказал. Лучший вратарь России в 21 веке.
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