Акинфеев восстанавливается с хорошей динамикой

Главный врач ЦСКА рассказал о состоянии вратаря и капитана команды перед началом предсезонных сборов.

Специалист отметил, что существует вероятность восстановления футболиста к старту нового сезона.

Голкипер получил травму в матче чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (2:1) 4 апреля. Позднее игрок сообщил, что его восстановление затянулось.

У Игоря Владимировича Акинфеева продолжается восстановление с хорошей динамикой. Понятно, что он будет с командой на сборах, пока будет тренироваться индивидуально. Вероятность, без сомнения, такая существует, что сможет восстановиться к началу сезона. Хорошо прогрессирует. Но с учётом того, что речь о коленном суставе, сложно давать точные прогнозы. Но мы видим положительную динамику, он позитивно настроен, самое главное.