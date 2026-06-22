Адиев досрочно расторг контракт с «МЛ Витебск»

Российский тренер прекратил сотрудничество с белорусским клубом «МЛ Витебск». Об этом говорится в заявлении правовой компании «Алетейя».

Напомним, 16 июня команда объявила об отстранении специалиста от тренировок, не сообщив причины такого решения.

Российский тренер Магомед Адиев в соответствии со ст. 4. приложения № 2 регламента ФИФА по статусу и трансферу футболистов досрочно расторг контракт с ФК «МЛ Витебск» по уважительной причине в связи с виновными действиями клуба.

Сегодня, 22 июня 2026 года, в клуб было направлено соответствующее уведомление о расторжении контракта по уважительной причине в связи с виновными действиями клуба.

Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей.

Незаконные действия клуба помимо прочего проявились в отстранении Адиева от исполнения трудовых обязанностей в должности главного тренера основного состава в период с 16.06.2026 по 21 06.2026 включительно и направлении его в служебную командировку в расположение резервной команды в Витебск на период с 22.06.2026 по 02.07.2026.

Вчерашний день был ознаменован двумя приказами клуба: одним из приказов Адиев был отстранён от участия в матче с ФК «Минск» — клуб уведомил тренера, что он не будет заявлен на матч, и запретил ему находиться в технической зоне, на скамейке запасных, в раздевалке команды и иных служебных помещениях, определив Адиеву конкретное место на трибуне для просмотра и анализа матча, по итогам которого российский специалист должен был не позднее 20:00 вчерашнего дня (матч закончился около 18:00) подготовить объёмный отчёт с выполнением определённых клубом заданий.

А вторым приказом Адиев вчера был командирован в Витебск в расположение резервной команды сроком на 11 дней, начиная с 22.06.2026, несмотря на подготовку основного состава к календарному матчу с «Нафтаном», который должен состояться 27.06.2026, и матчем отборочного этапа Лиги чемпионов. Этим приказом клуб лишь подтвердил своё негативное отношение к Адиеву, а именно — желание избавиться от него и продолжать препятствовать в исполнении им прямых трудовых обязанностей в должности главного тренера основного состава.

Абсолютно намеренное хамское и неприемлемое поведение руководства клуба по отношению к Адиеву стало последней каплей в чаше терпения российского специалиста и, несмотря на готовность мирного урегулирования ситуации и поиск путей её конструктивного разрешения, которые неоднократно предпринимались тренером и его представителем, было принято вынужденное решение о досрочном прекращении отношений с клубом и разрыве контракта по уважительной причине.