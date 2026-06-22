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Де ла Фуэнте заявил, что Ямаль может полностью играть матчи

сегодня, 11:45
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания4 : 0Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияЗавершен

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии вингера Ламина Ямаля.

21 июня футболист забил свой первый гол на чемпионате мира, отличившись в игре с Саудовской Аравией (4:0).

Ламин сейчас в идеальной форме, чтобы полностью проводить матчи. Что можно сказать об Ойарсабале? У него была небольшая проблема — не обо всём можно рассказывать — но он всегда показывает исключительную игру. Конечно, нам нужно было посмотреть, как будет развиваться матч, но сегодняшний день стал важным шагом на пути к будущему. Ламин уже в отличной форме и хорошо, что мы его заменили именно так, оставив с желанием сыграть больше.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:53
Тренер зависит от одного игрока)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:48
Молодой, Пускай играет если может...
Гость
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