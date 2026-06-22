Работу метро в Ташкенте продлят из-за матча сборной Узбекистана

сегодня, 11:55

Пресс-служба Ташкентского метрополитена сообщила о продлении работы 23 июня на один час в связи с матчем сборной Узбекистана с командой Португалии на чемпионате мира.

Игра стартует в 22:00 по местному времени (20:00 мск).