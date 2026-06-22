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Работу метро в Ташкенте продлят из-за матча сборной Узбекистана

сегодня, 11:55
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанЗавтра в 20:00 Не начался

Пресс-служба Ташкентского метрополитена сообщила о продлении работы 23 июня на один час в связи с матчем сборной Узбекистана с командой Португалии на чемпионате мира.

Игра стартует в 22:00 по местному времени (20:00 мск).

В связи с данным матчем ожидается значительное увеличение пассажиропотока болельщиков в различных районах столицы. В целях создания дополнительных удобств для пассажиров и обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта метрополитен продлевает время движения поездов на час — до 01:00.

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Все комментарии
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32n8jpqwnsg4
сегодня в 13:26
Понимающий подход к болельщикам, осталось только выиграть у Португалии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:27
Если очки заработают в этой игре, то страна всю ночь спать не будет)
vtq62gdm9np3
vtq62gdm9np3
сегодня в 12:04
Еще бы... матч хороший и шанс у Узбеков сыграть в ничейку есть...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:56
Правильное решение. Народ смотрит, болеет.
Гость
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