Работу метро в Ташкенте продлят из-за матча сборной Узбекистана

Пресс-служба Ташкентского метрополитена сообщила о продлении работы 23 июня на один час в связи с матчем сборной Узбекистана с командой Португалии на чемпионате мира.
Игра стартует в 22:00 по местному времени (20:00 мск).
В связи с данным матчем ожидается значительное увеличение пассажиропотока болельщиков в различных районах столицы. В целях создания дополнительных удобств для пассажиров и обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта метрополитен продлевает время движения поездов на час — до 01:00.