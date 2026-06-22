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Врач «Спартака» о Барко: «Сейчас у него всё хорошо»

сегодня, 11:59

Глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии полузащитника Эсекьеля Барко перед началом предсезонных сборов команды.

После Суперфинала Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти) главный тренер московского клуба Хуан Карседо сообщил, что хавбек проводил игру на уколах.

Барко был травмирован. Он показал настоящий характер, пришлось врачам основного состава делать дополнительные процедуры, чтобы он вышел на поле, показал блестящую игру. Он всё время находился под контролем врачей в течение отпуска. Коллегиально с зарубежными врачами из клиники, где он восстанавливался, принимали решения. Он прошёл диагностику и тестирование повреждённого бедра. Сейчас у него всё хорошо, но на пороге сборов ещё посмотрим, как он чувствует себя на поле, думаю, что начнёт индивидуально сборы.

Сегодня первый день после отпуска, проходим УМО. Как обычно, большой объём работы врачей, большой перечень узких специалистов. Акцент делается на функциональное состояние игроков. Игроки молодцы, пришли в хорошей, оптимальной форме.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:07
Барко должен на ЧМ играть, если он чего то мюстоит. Но мы то знаем. Месси в одном матче три положил с игры, а у Барко только с пенальти голы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:32, ред.
Только полного восстановления....а потом уже и игра...
jkea76e777tk
jkea76e777tk
сегодня в 12:02
Время есть чтобы его восстановить.... здоровья ему и не спеша восстанавливаться...
Гость
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