Врач «Спартака» о Барко: «Сейчас у него всё хорошо»

Глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии полузащитника перед началом предсезонных сборов команды.

После Суперфинала Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти) главный тренер московского клуба Хуан Карседо сообщил, что хавбек проводил игру на уколах.

Барко был травмирован. Он показал настоящий характер, пришлось врачам основного состава делать дополнительные процедуры, чтобы он вышел на поле, показал блестящую игру. Он всё время находился под контролем врачей в течение отпуска. Коллегиально с зарубежными врачами из клиники, где он восстанавливался, принимали решения. Он прошёл диагностику и тестирование повреждённого бедра. Сейчас у него всё хорошо, но на пороге сборов ещё посмотрим, как он чувствует себя на поле, думаю, что начнёт индивидуально сборы.