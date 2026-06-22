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Салах о первой за 92 года победе Египта на ЧМ: «Это невероятно»

сегодня, 12:26
Новая ЗеландияЛоготип футбольный клуб Новая Зеландия1 : 3Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Капитан сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (3:1).

Она стала первой для египтян в истории турнира с момента их дебюта 92 года и 25 дней назад. Текущий ЧМ является для Египта четвёртым, ранее они принимали участие в 1934, 1990 и 2018 году.

Это невероятно. Я не знаю, как выразить словами. Огромное достижение для всех игроков, тренерского штаба, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе в группе, войти в историю и выйти в плей-офф — и в будущем это будет вспоминаться как одно из лучших достижений в истории [египетского футбола]. Мы должны наслаждаться сегодняшним днём, завтрашним, а затем сосредоточиться на следующей игре.

Салах отметился голом и результативной передачей в прошедшем поединке и был признан лучшим игроком встречи.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:53, ред.
Если выиграете ЧМ то ЗМ твой
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:19
Жаль, что упустили победу с Бельгией
Mangur
Mangur
сегодня в 12:39
Поддержу.Это не вероятно.
Гость
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