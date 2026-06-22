Салах о первой за 92 года победе Египта на ЧМ: «Это невероятно»

сегодня, 12:26

Капитан сборной Египта прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (3:1).

Она стала первой для египтян в истории турнира с момента их дебюта 92 года и 25 дней назад. Текущий ЧМ является для Египта четвёртым, ранее они принимали участие в 1934, 1990 и 2018 году.

Это невероятно. Я не знаю, как выразить словами. Огромное достижение для всех игроков, тренерского штаба, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе в группе, войти в историю и выйти в плей-офф — и в будущем это будет вспоминаться как одно из лучших достижений в истории [египетского футбола]. Мы должны наслаждаться сегодняшним днём, завтрашним, а затем сосредоточиться на следующей игре.

Салах отметился голом и результативной передачей в прошедшем поединке и был признан лучшим игроком встречи.