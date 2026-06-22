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Тренер Ирака перед Францией: «Спросил, можем ли мы иметь трёх вратарей»

сегодня, 12:55
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб ИракИракЗавтра в 00:00 Не начался

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд пошутил, отвечая на вопрос об атакующих способностях французской команды на пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира.

В стартовой игре иракцы потерпели поражение от Норвегии со счётом 1:4, а французы обыграли Сенегал (3:1).

Моральный дух очень высок, это самое главное. У нас есть отличная возможность сыграть матч против Франции в понедельник. Игроки никогда не встречались с командой такого уровня, поэтому это очень важный момент для них.

Я спросил, можем ли мы иметь трёх вратарей, и мне сказали нет (смеётся). У них очень хорошие игроки, это точно, но нам нужно в первую очередь сосредоточиться на себе.

Также австралийский специалист сообщил, что ещё не принял решения о возможной замене вратаря после неудачного выступления Джалала Хассана Хашима в первой игре. Отмечается, что второй голкипер Ахмед Басил готов сыграть.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 13:05
Он имел в виду наверное 3-х вратарей в раме одновременно)....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:03
Эх Арнольд!)
Гость
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