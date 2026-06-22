Тренер Ирака перед Францией: «Спросил, можем ли мы иметь трёх вратарей»

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд пошутил, отвечая на вопрос об атакующих способностях французской команды на пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира.
В стартовой игре иракцы потерпели поражение от Норвегии со счётом 1:4, а французы обыграли Сенегал (3:1).
Моральный дух очень высок, это самое главное. У нас есть отличная возможность сыграть матч против Франции в понедельник. Игроки никогда не встречались с командой такого уровня, поэтому это очень важный момент для них.
Я спросил, можем ли мы иметь трёх вратарей, и мне сказали нет (смеётся). У них очень хорошие игроки, это точно, но нам нужно в первую очередь сосредоточиться на себе.
Также австралийский специалист сообщил, что ещё не принял решения о возможной замене вратаря после неудачного выступления Джалала Хассана Хашима в первой игре. Отмечается, что второй голкипер Ахмед Басил готов сыграть.