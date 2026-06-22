«Акрон» работает над тренировочной базой в Тольятти

«Акрон» сообщил о подготовке тренировочной базы клуба в Тольятти.

На территории стадиона «Торпедо» сейчас проводится реконструкция административно-бытового корпуса будущего объекта.

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сообщил:

«Акрон» в настоящий момент ведёт два масштабных инфраструктурных проекта: модернизацию «Акрон-Академии Коноплёва» и строительство тренировочной базы для основной команды на прилегающей территории стадиона «Торпедо». Нам важно было начать с этого, чтобы сформировать фундамент для дальнейшего развития клуба. Полгода назад в Академии появился новый современный манеж — самый большой в Тольятти и окрестностях. К осени планируем обеспечить более эксклюзивные условия для тренировок команды на базе, где уже идут отделочные работы в хозяйственно-бытовом корпусе, на финальной стадии подготовки дополнительные поля с естественным покрытием.