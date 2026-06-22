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«Акрон» работает над тренировочной базой в Тольятти

сегодня, 12:59

«Акрон» сообщил о подготовке тренировочной базы клуба в Тольятти.

На территории стадиона «Торпедо» сейчас проводится реконструкция административно-бытового корпуса будущего объекта.

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сообщил:

«Акрон» в настоящий момент ведёт два масштабных инфраструктурных проекта: модернизацию «Акрон-Академии Коноплёва» и строительство тренировочной базы для основной команды на прилегающей территории стадиона «Торпедо». Нам важно было начать с этого, чтобы сформировать фундамент для дальнейшего развития клуба. Полгода назад в Академии появился новый современный манеж — самый большой в Тольятти и окрестностях. К осени планируем обеспечить более эксклюзивные условия для тренировок команды на базе, где уже идут отделочные работы в хозяйственно-бытовом корпусе, на финальной стадии подготовки дополнительные поля с естественным покрытием.

Технический директор «Акрон-Академии Коноплёва» Виктор Горбунов:

За стадионом «Торпедо» завершаются работы по благоустройству спортивной зоны запасного гибридного футбольного поля. В это же время мы ведём подготовительные работы к строительству ещё двух футбольных полей — с искусственным и гибридным покрытиями. Все поля базы будут оснащены системами дренажа, автополива, подогрева и освещения. В активной фазе — капитальный ремонт здания футбольной базы: кровли, инженерных систем здания, также там идут отделочные работы. Планируем, что осенью команда сможет переехать со стадиона на базу.

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Все комментарии
k3tx97fgvyrk
k3tx97fgvyrk
сегодня в 14:28
Ну если есть финансы их нужно вкладывать в развитие футбола...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:46
Надо обустраивать места тренировки...
Гость
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