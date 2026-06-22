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Сборная Ирана поблагодарила Лос-Анджелес за гостеприимство

сегодня, 13:37
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия0 : 0Логотип футбольный клуб ИранИранЗавершен

Сборная Ирана оставила письмо в раздевалке после матча второго тура группового этапа чемпионата мира с Бельгией (0:0), в котором поблагодарила Лос-Анджелес за приём.

От древнего Ирана, которому несколько тысяч лет, до сегодняшнего цивилизованного Ирана дух Ирана остаётся живым и сильным.

Мы приехали в Лос-Анджелес с честью, соревновались с честью и покидаем этот город с гордостью. Лос-Анджелес, мы благодарим вас за ваше гостеприимство. И благодарим всех иранцев, которые от всего сердца, голосом и душой поддерживали Иран в течение этих 180 минут.

Желаем мира, уважения и дружбы всем народам мира.

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