Сборная Ирана поблагодарила Лос-Анджелес за гостеприимство

Сборная Ирана оставила письмо в раздевалке после матча второго тура группового этапа чемпионата мира с Бельгией (0:0), в котором поблагодарила Лос-Анджелес за приём.

От древнего Ирана, которому несколько тысяч лет, до сегодняшнего цивилизованного Ирана дух Ирана остаётся живым и сильным.

Мы приехали в Лос-Анджелес с честью, соревновались с честью и покидаем этот город с гордостью. Лос-Анджелес, мы благодарим вас за ваше гостеприимство. И благодарим всех иранцев, которые от всего сердца, голосом и душой поддерживали Иран в течение этих 180 минут.

Желаем мира, уважения и дружбы всем народам мира.