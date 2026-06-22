В Иране раскритиковали заявления о причинах отказа в выдаче виз

Федерация футбола Ирана выступила с осуждением заявлений министра внутренней безопасности США Марка Уэйна Маллена в адрес главы организации Мехди Таджа и официальных членов национальной сборной, назвав их «ложными, сфабрикованными и лишёнными всякой достоверности» утверждениями.

В сообщении федерации говорится:

Согласно информации, размещенной на официальном сайте, утверждение о том, что некий человек, представившийся должностным лицом Федерации футбола Ирана, вчера пытался сесть на самолёт для въезда в США и был остановлен, является вопиющей и неопровержимой ложью. Это утверждение настолько беспочвенно, что его авторы прекрасно знают: такого события на самом деле не было.

Вызывает сожаление тот факт, что высокопоставленный американский чиновник прибег к ложным заявлениям и распространению дезинформации, чтобы оправдать ограничения, введённые в отношении членов делегации иранской национальной сборной. Когда выдвигается утверждение, которое является «конкретным, поддающимся проверке и приписываемым конкретному лицу», и это утверждение по сути «ложно», вполне естественно, что достоверность «других обвинений» ставится под сомнение.

Федерация футбола Ирана также категорически отрицает заявления, касающиеся причин отказа в выдаче виз ряду ключевых членов, руководства, исполнительного персонала, представителей СМИ и вспомогательного персонала официальной делегации сборной Ирана. Заявления американского чиновника не только лишены каких-либо доказательств, но и являются явной попыткой скрыть дискриминационное поведение и необоснованные ограничения, наложенные на делегацию сборной Ирана.

Федерация футбола Ирана также подчёркивает, что члены делегации национальной сборной не имеют ни интереса, ни мотивации лично присутствовать в нарушающей закон стране США , и все действия по получению виз были предприняты исключительно с целью сопровождения иранской национальной футбольной команды и выполнения обязанностей в рамках чемпионата мира. Попытки намекнуть на цели, отличные от выполнения профессиональных и официальных обязанностей этих лиц, являются ложным утверждением, не имеющим под собой никаких оснований или достоверных документов.

Это не первый случай, когда иранский футбол становится жертвой политических интриг, но это, безусловно, один из немногих случаев, когда официальный правительственный чиновник сделал публичное заявление, которое явно является ложным и не соответствует действительности.

Официально требуя публикации документации, подтверждающей эти ложные заявления, Федерация футбола Ирана заявляет, что эти «ложные заявления» были сделаны с целью нанесения ущерба репутации иранского футбола и срыва участия национальной команды в чемпионате мира, и федерация будет решительно преследовать их.