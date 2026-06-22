Несколько игроков «Спартака» вернутся в команду 1 июля

Глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов в разговоре с журналистами поделился информацией о сроках возвращения игроков в расположение команды.

Сегодня футболисты вышли из отпуска и прошли тестирование в Национальном центре спортивной медицины ФМБА России.

Срджан Бабич был прооперирован после разрыва крестообразной связки колена. Последний месяц Бабич тренировался уже в общей группе. Сегодня он показал хорошие результаты на тестировании, врачи были удовлетворены. Илья Самошников тоже всё прошёл удачно. Оба готовы к общей группе. Что касается Александера Джику, он получил травму в последнем матче сезона. Он прибудет немного позже, так как был задействован со сборной. Думаю, что тоже начнёт индивидуально.

Ряд игроков приедут позже. 29 июня приедут Джику и Кристофер Ву, а также Даниил Денисов. 1 июля вернутся Александр Максименко, Манфред Угальде, Наиль Умяров и Кристофер Мартинс. Они были задействованы на сборах сборных.