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Несколько игроков «Спартака» вернутся в команду 1 июля

сегодня, 14:27

Глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов в разговоре с журналистами поделился информацией о сроках возвращения игроков в расположение команды.

Сегодня футболисты вышли из отпуска и прошли тестирование в Национальном центре спортивной медицины ФМБА России.

Срджан Бабич был прооперирован после разрыва крестообразной связки колена. Последний месяц Бабич тренировался уже в общей группе. Сегодня он показал хорошие результаты на тестировании, врачи были удовлетворены. Илья Самошников тоже всё прошёл удачно. Оба готовы к общей группе. Что касается Александера Джику, он получил травму в последнем матче сезона. Он прибудет немного позже, так как был задействован со сборной. Думаю, что тоже начнёт индивидуально.

Ряд игроков приедут позже. 29 июня приедут Джику и Кристофер Ву, а также Даниил Денисов. 1 июля вернутся Александр Максименко, Манфред Угальде, Наиль Умяров и Кристофер Мартинс. Они были задействованы на сборах сборных.

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ytdnx892fqbd
сегодня в 14:31
Хорошая новость... здоровья всем и восстановления физической и гровой формы...
Гость
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