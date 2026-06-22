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Журналистка раскритиковала решение Доку покинуть сборную ради ребёнка

сегодня, 14:57

L'Équipe выступил с заявлением по ситуации с журналисткой Франс Пьеррон.

Ранее она критически высказалась о решении вингера сборной Бельгии Жереми Доку временно покинуть расположение национальной команды по ходу чемпионата мира, чтобы присутствовать на рождении своего первого ребёнка. Она отметила, что участие в ЧМ является особенным моментом и воплощением детской мечты, а присутствие отца при родах — лишнее. Её комментарии вызвали резонанс.

В пятницу, 19 июня, во время дискуссии в программе «L'Équipe de Choc» Франс Пьеррон сделала заявления, которые шокировали многих зрителей канала L'Équipe.

L'Équipe дистанцируется от этих заявлений, которые далеки от ценностей коллектива, и приносит извинения футболисту, о котором идёт речь, и, в более широком смысле, своим болельщикам.

По последней информации, журналистка отстранена от эфира. Сама Пьеррон уже заявила, что просто выражала своё мнение и оно не отражает коллективную позицию. Она сказала, что не собиралась преуменьшать место или роль отцов рядом с супругой и ребёнком.

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