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Зобнин: «Успел сделать фото с Кубком России до того, как разбили»

сегодня, 14:59

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о разбитом трофее Кубка России.

Инцидент произошёл 24 мая после матча Суперфинала с «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти). Трофей разбился во время празднования вингером Пабло Солари.

Успел сделать фото с Кубком России до того, как разбили. Это как часть истории, главное, чтобы была какая-то фотография. Этот кубок был тяжеловатым, раньше был полегче. Я Солари сейчас увидел только, ещё не успели подшутить, лично с ним не разговаривал на эту тему.

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