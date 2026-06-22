Шлоттербек пропустит несколько месяцев из-за травмы

Защитник сборной Германии получил травму медиальной коллатеральной связки левого голеностопного сустава во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира с Кот-д'Ивуаром (2:1).

Футболист выбыл из строя на несколько месяцев. Он пока останется в расположении национальной команды в США .

Главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн прокомментировал:

Нам будет очень не хватать Шлотти на поле, как выдающегося защитника, особенно его превосходных навыков плеймейкера. Это мог быть его чемпионат мира. Мы все пытались подбодрить его вчера – к счастью, он очень позитивный парень, который уже смотрит в будущее. Хорошо, что он пока остаётся с командой, потому что также оказывает влияние и за пределами поля. Несмотря на его отсутствие, у нас по-прежнему очень хорошая позиция в центре защиты на чемпионате мира с Джонатаном Та, Антонио Рюдигером, Вальдемаром Антоном и Маликом Тиавом.