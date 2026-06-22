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Шлоттербек пропустит несколько месяцев из-за травмы

сегодня, 15:17
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 1Логотип футбольный клуб Кот-д'ИвуарКот-д'ИвуарЗавершен

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек получил травму медиальной коллатеральной связки левого голеностопного сустава во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира с Кот-д'Ивуаром (2:1).

Футболист выбыл из строя на несколько месяцев. Он пока останется в расположении национальной команды в США.

Главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн прокомментировал:

Нам будет очень не хватать Шлотти на поле, как выдающегося защитника, особенно его превосходных навыков плеймейкера. Это мог быть его чемпионат мира. Мы все пытались подбодрить его вчера – к счастью, он очень позитивный парень, который уже смотрит в будущее. Хорошо, что он пока остаётся с командой, потому что также оказывает влияние и за пределами поля. Несмотря на его отсутствие, у нас по-прежнему очень хорошая позиция в центре защиты на чемпионате мира с Джонатаном Та, Антонио Рюдигером, Вальдемаром Антоном и Маликом Тиавом.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 16:13
Нико здоровья , хороший оборонец а вот Тиав так себе....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:31
жаль конечно, и остаток ЧМ пропустит, и предсезонку с клубом пропустит, а это может сказаться на физической форме в начале нового сезона! На него там Реал заглядывался, а это повреждение может отпугнуть условного покупателя...
здоровья Нико!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:21
Хорошего ему лечения !
Гость
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