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Ещенко готов побыть помощником в тренерском штабе

сегодня, 15:50

Российский тренер Андрей Ещенко рассказал о своём будущем.

На прошлой неделе специалист покинул штаб «Кубани», которая пропустит сезон во Второй лиге из-за проблем с лицензированием.

Сейчас мне хочется немного отдохнуть, перезагрузиться и побыть с семьёй. Дальше уже будет видно. Не хочется терять тонус — я готов рассматривать разные предложения, буду предлагать свою кандидатуру. Конечно, главным тренером работать интереснее, но на данном этапе я готов поработать и помощником в чьём-либо штабе. Не чураюсь этого.

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