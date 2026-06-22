Мбаппе о паузах на водопой: «Не спрашивайте мнения у игроков»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о перерывах на водопой во время чемпионата мира.
Ранее главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса выразил мнение, что нововведение негативно влияет на привычное восприятие игры.
Не спрашивайте у нас, игроков, нашего мнения, мы очень быстро реагируем.
Если завтра мы будем владеть инициативой на 25-й минуте, и объявят перерыв на водопой, то станем недовольны, потому что это нарушит наш ритм. Но если будет жарко или соперник будет доминировать, я буду рад.
Только фамилия президента ФИФА не соответствует его действиям.
Вот, если бы был ВТБ, когда принимали решение, установили бы температурные параметры, в каких случаях делать перерыв на водопой.)))