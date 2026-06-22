Мбаппе о паузах на водопой: «Не спрашивайте мнения у игроков»

Нападающий сборной Франции высказался о перерывах на водопой во время чемпионата мира.

Ранее главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса выразил мнение, что нововведение негативно влияет на привычное восприятие игры.

Не спрашивайте у нас, игроков, нашего мнения, мы очень быстро реагируем.

Если завтра мы будем владеть инициативой на 25-й минуте, и объявят перерыв на водопой, то станем недовольны, потому что это нарушит наш ритм. Но если будет жарко или соперник будет доминировать, я буду рад.