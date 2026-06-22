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Мбаппе о паузах на водопой: «Не спрашивайте мнения у игроков»

сегодня, 16:28
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб ИракИракЗавтра в 00:00 Не начался

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о перерывах на водопой во время чемпионата мира.

Ранее главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса выразил мнение, что нововведение негативно влияет на привычное восприятие игры.

Не спрашивайте у нас, игроков, нашего мнения, мы очень быстро реагируем.

Если завтра мы будем владеть инициативой на 25-й минуте, и объявят перерыв на водопой, то станем недовольны, потому что это нарушит наш ритм. Но если будет жарко или соперник будет доминировать, я буду рад.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 17:44
Надо, конечно, нововведения делать с умом, но в ФИФА, откуда ум? Все понимают, эти перерывы для рекламы и водопой, тут не причём. Знаменитое правило в действии: "Ничего личного - чистый бизнес" ФИФА.
Только фамилия президента ФИФА не соответствует его действиям.
Вот, если бы был ВТБ, когда принимали решение, установили бы температурные параметры, в каких случаях делать перерыв на водопой.)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 16:30
Меткая и тонкая заметка психологического толка.
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