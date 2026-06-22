Зико собирался в отпуск и не ожидал вызова на ЧМ

сегодня, 16:48

Нападающий сборной Египта рассказал, что готовился к отпуску и не ожидал вызова в национальную команду на чемпионат мира 2026 года.

Футболист помог национальной команде впервые в истории выиграть матч ЧМ , отметившись голом и результативной передачей в игре второго тура группового этапа с Новой Зеландией (3:1).