Зико собирался в отпуск и не ожидал вызова на ЧМ

Нападающий сборной Египта Мостафа Зико рассказал, что готовился к отпуску и не ожидал вызова в национальную команду на чемпионат мира 2026 года.
Футболист помог национальной команде впервые в истории выиграть матч ЧМ, отметившись голом и результативной передачей в игре второго тура группового этапа с Новой Зеландией (3:1).
Я был далеко от национальной сборной и, честно говоря, не ожидал этого. Тренер Хоссам Хассан привёз меня с северного побережья. Я собирался в отпуск, как вдруг оказался на чемпионате мира.