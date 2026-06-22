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Зико собирался в отпуск и не ожидал вызова на ЧМ

22 июня 2026, 16:48
Новая ЗеландияЛоготип футбольный клуб Новая Зеландия1 : 3Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Нападающий сборной Египта Мостафа Зико рассказал, что готовился к отпуску и не ожидал вызова в национальную команду на чемпионат мира 2026 года.

Футболист помог национальной команде впервые в истории выиграть матч ЧМ, отметившись голом и результативной передачей в игре второго тура группового этапа с Новой Зеландией (3:1).

Я был далеко от национальной сборной и, честно говоря, не ожидал этого. Тренер Хоссам Хассан привёз меня с северного побережья. Я собирался в отпуск, как вдруг оказался на чемпионате мира.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июня в 07:13
.. очнулся -ЧМ ! )
Bombon
Bombon
22 июня в 22:34
Не он один такой. Сенеси вообще на Ибице зависал.
25процентный клоун
25процентный клоун
22 июня в 19:39
Давайте парни, махните в полуфинал и мы вас запомним
dpj2n5yfjbrf
dpj2n5yfjbrf ответ sihafazatron (раскрыть)
22 июня в 18:52
А жена только из телика узнала!
sihafazatron
sihafazatron
22 июня в 16:58
По традиции с мужиками пошли в баню, а проснулся уже на чм в Америке)))
Гость
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