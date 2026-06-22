Аргентинский клуб сыграет с «Динамо» из Махачкалы

«Химнасия Ла-Плата» проведёт в России два товарищеских матча с командами РПЛ . Об этом сообщил пресс-секретарь клуба из Аргентины Факундо Сантеллан.

18 июня «Зенит» объявил о проведении игры 5 июля. Вторым соперником аргентинцев станет «Динамо» из Махачкалы.

Мы прилетаем в Россию 2 июля. 5 июля сыграем против «Зенита» на «Газпром Арене», а 7 июля встретимся с махачкалинским «Динамо» на тренировочной базе «Зенита». Там же и будет базироваться наша команда.

Соперников для турне предложили организаторы. Что касается вопросов безопасности, этот аспект был тщательно оценён. Для нашего клуба поездка в Россию представляет отличную возможность провести международное турне.