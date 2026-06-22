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Аргентинский клуб сыграет с «Динамо» из Махачкалы

сегодня, 16:57

«Химнасия Ла-Плата» проведёт в России два товарищеских матча с командами РПЛ. Об этом сообщил пресс-секретарь клуба из Аргентины Факундо Сантеллан.

18 июня «Зенит» объявил о проведении игры 5 июля. Вторым соперником аргентинцев станет «Динамо» из Махачкалы.

Мы прилетаем в Россию 2 июля. 5 июля сыграем против «Зенита» на «Газпром Арене», а 7 июля встретимся с махачкалинским «Динамо» на тренировочной базе «Зенита». Там же и будет базироваться наша команда.

Соперников для турне предложили организаторы. Что касается вопросов безопасности, этот аспект был тщательно оценён. Для нашего клуба поездка в Россию представляет отличную возможность провести международное турне.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ fj4yp6993hny (раскрыть)
сегодня в 19:15
Вам жалко,что с ними?
fj4yp6993hny
fj4yp6993hny
сегодня в 18:28
А каким боком Махачкала... что других клубов не нашлось....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:29
Теперь Заграница ездит к нам на сборы...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:59
Приехали то ради зенита в первую очередь
Гость
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