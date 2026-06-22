Малаго возглавил Федерацию футбола Италии

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Член Международного олимпийского комитета Джованни Малаго избран новым президентом Федерации футбола Италии ( FIGC ), сообщает пресс-служба организации.

Выборы состоялись 22 июня в Риме. Малаго получил поддержку 68,58% голосовавших, тогда как его основной соперник Джанкарло Абете набрал 29,17%. Еще 2,25% бюллетеней оказались пустыми.

На этом посту Малаго сменил Габриэле Гравину, который покинул должность в апреле.