Малаго возглавил Федерацию футбола Италии

Член Международного олимпийского комитета Джованни Малаго избран новым президентом Федерации футбола Италии (FIGC), сообщает пресс-служба организации.
Выборы состоялись 22 июня в Риме. Малаго получил поддержку 68,58% голосовавших, тогда как его основной соперник Джанкарло Абете набрал 29,17%. Еще 2,25% бюллетеней оказались пустыми.
На этом посту Малаго сменил Габриэле Гравину, который покинул должность в апреле.
Назначение нового главы FIGC произошло на фоне неудач национальной команды: ранее сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира в третий раз подряд.
бывший глава НОК Италии))