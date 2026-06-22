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Малаго возглавил Федерацию футбола Италии

сегодня, 18:02

Член Международного олимпийского комитета Джованни Малаго избран новым президентом Федерации футбола Италии (FIGC), сообщает пресс-служба организации.

Выборы состоялись 22 июня в Риме. Малаго получил поддержку 68,58% голосовавших, тогда как его основной соперник Джанкарло Абете набрал 29,17%. Еще 2,25% бюллетеней оказались пустыми.

На этом посту Малаго сменил Габриэле Гравину, который покинул должность в апреле.

Назначение нового главы FIGC произошло на фоне неудач национальной команды: ранее сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира в третий раз подряд.

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Источник: tass.ru
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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:24
и снова старики бизнесмены у власти итальянского футбола.
бывший глава НОК Италии))
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