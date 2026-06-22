Два матча последнего тура группового этапа ЧМ рассудят женщины

сегодня, 18:05

ФИФА объявила назначения судей на матчи заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026. Главными арбитрами двух встреч станут представительницы США и Мексики.

Американка Тори Пенсо получила назначение на матч между сборными Германии и Эквадора. Для неё эта игра станет уже второй на нынешнем турнире в статусе главного судьи. Ранее Пенсо работала на встрече Чехии и ЮАР (1:1) во втором туре группового этапа.

Таким образом, американка войдёт в историю как первая женщина, обслужившая два матча мужского чемпионата мира в качестве главного арбитра. Ранее единственной женщиной, работавшей главным судьёй на игре мужского мундиаля, была Стефани Фраппар, которая обслуживала матч Германии и Коста-Рики на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Ещё одно назначение получила мексиканка Катя Гарсия. Её судейская бригада будет работать на матче между сборными Туниса и Нидерландов.

Встреча Германии и Эквадора состоится 25 июня и начнётся в 23:00 по московскому времени. Игра Туниса и Нидерландов пройдёт в ночь на 26 июня.