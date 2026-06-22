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Мостовой поддержал Роналду

сегодня, 19:29

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выступил со словами поддержки в адрес форварда команды Португалии Криштиану Роналду, который подвергся критике после 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Мне совершенно не нравятся эти разговоры про Роналду. Как только футболист достигает возраста, когда надо заканчивать и у него случается осечка, сразу вся критика на него. А другие-то что? Им по 25-30 лет, они тоже были на поле.

Роналду 20 лет тащил вас, забивал, все делал. Вы выигрывали благодаря ему. А сейчас на него обрушились? Так вы должны на молодых обрушиться [с критикой], которым по 25 лет! У него тысяча голов, в 41 он выходит и бегает так, как другим не снилось. То же самое было с Месси три года назад. Вы что, издеваетесь? Роналду и Месси заслужили, чтобы их целовали во все места.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 23:06
Здравые слова сказал Мостовой...
kwmqha8j9znp
kwmqha8j9znp
сегодня в 22:19
Полностью с Царём согласен, цари должны поддерживать друг друга
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:04
Мостовой разберается в футболе. Сразу видно что футбольный человек. Только тот кто не понемает в футболе может критиковать Рона.
salleeh
salleeh
сегодня в 21:00
Сначала сам Мостовой выступил против Рона, а теперь решил защитить его… В обоих случаях Рону по барабану, что там думает про него Алесандр…
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 20:43
Рон прочитал и заплакал, всё таки, царь(!) заступился.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 20:28
в матче с ДРК Роналду 12 (!!!) раз находился офсайде.
игроки видят что он стоит в офсайде и не пасуют на него.
да, мы знаем, и уважаем то что Роналду достиг в жизни и футболе.
но если начало карьеры его ЧСВ улетело в стратосферу, при том он забивал, побеждал и приносил трофеи.
сейчас он не может. хочет, но не может.
но будет тянуть на себя еще долго.
а просто сидеть на лавке в качестве маскота, это не для него.
хватит ли ума у него это понять и воли попросить?
или новый тренер сборной сам должен убрать его?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:11
Ну ты матч то смотрел? он резко забегал, открывался, под любую возможность получить пас.
Ну ему много ли дали пасов? Да он больше не Вингер, давно уже, но приличный нападающий.
Old16
Old16
сегодня в 19:55
сё праильна сказал ,
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:43
пральна. дать люлей каличам типа Леау и Силву. колченогие кривули. Рон хотя бы чистого напа играет и ему мячей не дают просто. что ему забивать если калека Леау не в состоянии центр поля перейти. чувак это репчик
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:40
Дайвер? Бегал? Пешком ходил в штрафной в ожидании паса на пустые ворота или отскока. Люди не дурачьё, раз критикуют. Докажет во втором туре -может и расцелуют. Некоторые...
sihafazatron
sihafazatron ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 19:38
Роналду сам и проплатил это)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 19:34
А Роналду знает кто за него вписался?🤟)))
Alex Riddle
Alex Riddle
сегодня в 19:30
Ты целуй меня везде 41 мне уже)
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