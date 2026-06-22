Мостовой поддержал Роналду

Бывший футболист сборной России выступил со словами поддержки в адрес форварда команды Португалии , который подвергся критике после 1-го тура группового этапа ЧМ -2026.

Мне совершенно не нравятся эти разговоры про Роналду. Как только футболист достигает возраста, когда надо заканчивать и у него случается осечка, сразу вся критика на него. А другие-то что? Им по 25-30 лет, они тоже были на поле.

Роналду 20 лет тащил вас, забивал, все делал. Вы выигрывали благодаря ему. А сейчас на него обрушились? Так вы должны на молодых обрушиться [с критикой], которым по 25 лет! У него тысяча голов, в 41 он выходит и бегает так, как другим не снилось. То же самое было с Месси три года назад. Вы что, издеваетесь? Роналду и Месси заслужили, чтобы их целовали во все места.