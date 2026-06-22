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Дубль Месси принёс Аргентине победу над Австрией

сегодня, 21:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавершен

В матче 2-го тура ЧМ-2026 Аргентина обыграла Австрию — 2:0.

Лионель Месси забил на 38-й и 90+5-й минуте. На 9-й минуте он же не реализовал пенальти.

У аргентинцев 6 очков после 2 туров, у Австрии — 3.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:08
Яша.

А у тебя на даче еще и сакура растет, не только апельсины?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:05
Игру Японии смотришь с удовольствием, какбудто на рассвете наблюдаешь как распукается сакура.
Игру аргов без звука терпишь как некачественный ремонт
Karkaz
Karkaz
сегодня в 23:04
Роналду опять простоит весь матч? Месси оторвался в стратосферу.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:02, ред.
Руслик, прости, тебя удалили на сутки из-за меня.
Может потомучто я был прав? Разберемся по ходу турнира. Не держи зла, доброй ночи
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 22:57
В целом статистика для сб. Аргентины двоякая – все 5 мячей команды от ЛМ – это прежде всего удивительно и прекрасно, но надо забивать и тем кому положено, будет обязательно впереди матч когда у десятки не пойдёт игра и нужно будет срочно перестраивать игру, а то и менять по ходу матча лидера....
Знатог
Знатог ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 22:53
Кто знает может и на 7 сыграет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 22:51
Он бежал полупешком на последних минутах как голодный шакал за своей статой. Ничего другого там не было
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:49
Кто в эконом режиме?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:48
Опять португальскому дайверу расстройство. Как за Месси ушнаться?...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:41
Скалони.
умеет тренер наладить игру в обороне.
Эми Мартинес спасает.
в этом сила Аргентины, + Месси
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:39
Это ещё со времён его пребывания в МЮ стало понятно...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:37
Просто смотрите на него и наслаждайтесь. Последние великие минуты Великого на чемпионатах мира. Их не так уж и много остается
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 22:35
ну Месси нужно играть, набить голов, кто там знает как дальше будет, а при удачном стечении обстоятельств его голы дадут ему еще 1 золотой мяч
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 22:34
Они сейчас в эконом режиме
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:34
Вроде и футбол, а вспомнить нечего. Рагник дурак на букву м
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:33
Заслуга Мартинеса?)
Bombon
Bombon ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 22:32
Там вообще можно резерв выпустить. Иорданию можно и вторым составом обыгрывать, хотя обыгрывать не обязательно. И игрокам практика. Каждому хочется сыграть на ЧМ. А то кто знает как дальше все будет.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 22:32, ред.
просто бл* на 90+5 минуте пробегает с центра поля, накручивает 3 защитников, выводит партнера 1 на 1, потом еще добегает сам и забивает... и потом еще штрафной в 10см от нижнего угла пробил. все эти фанаты бедуинской лиги, рассказывающие что в МЛС перед Месси расступаются защитники, должны заткнуться раз и навсегда
    Bолгодон
    Bолгодон
    сегодня в 22:32
    "Хулиан не бьёт, Хулион отдаёт?" (с) тролль Генич
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ salleeh (раскрыть)
    сегодня в 22:29
    Австрия не топ, ни по мировым, ни по европейским меркам, однако это достаточно сильная, крепкая сборная, точно не случайно попала и как минимум сильнее тех же Чехии и Боснии и Герцеговины, которые пробились в финальную часть и пока показали себя хуже.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ salleeh (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    Ну это было ожидаемо)
    Твои любимые немцы тоже статистику набили на карликовой Кюрасао.. а что им остается? У всех в группе есть такие аутсайдеры и против тоже нужно играть
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 22:23
    Разве только так
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 22:23
    Многие да и я думали что этот старичок будет с палочкой по полю гулять.
    Ну там конечно все хороши, и в защите четко играют практически без ошибок.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 22:22
    после поражения от Эквадора в отборе ЧМ, арги практически не пропускают.
    26-2
    последние 5 матчей всухую выиграли.
    баск
    баск
    сегодня в 22:20, ред.
    Арги хорошо и всесторонне готовы, заряжены на борьбу, по-хорошему злы, целеустремлённы. Австрияки отборолись более чем достойно, но победил сильнейший.

    Арги- очевидный претендент на выигрыш мундиаля.
    На мой взгляд, пока мало кто способен составить им серьёзную конкуренцию в борьбе за титул, разве что англичане и французы.

    Разумеется, выводы делать не время, турнир длинный и по его ходу многие могут прибавить, а кто-то, возможно, и выстрелить внезапно намного выше ожидаемого, например самураи, атласские львы, янки, кто-то ещё. Ну, тем интереснее станет этот футбольный праздник.

    Но сейчас хотелось бы, пользуясь случаем- выходом Лео Месси на позицию лучшего бомбардира в истории мундиалей- высказать пару слов его честь..)

    Мне доводилось пару раз бывать в Аргентине. Давно, последний-лет 15 назад.
    И меня, как и многих гостей этой страны, удивляло там то обстоятельство, что Месси никто особенно не чтил.

    На недоумённые вопросы об этом местные отвечали своим вопросом-
    "А что он сделал для Аргентины?"..
    И в самом деле, в то время Мессии уже вовсю блистал в Европе, раз за разом забирая и испанские трофеи, и титулы ЛЧ.

    Но в сборной у него долгое время не получалось, разочарований было море, и Лео неоднократно порывался покинуть сборную.
    С тех пор, однако, много воды утекло. В сборной Лео остался, и жалеть об этом никому не приходится, особенно ему самому..)

    Настало всё же время, когда и в сборной страны этот человек заблистал на уровне, которого от него ждали. С Месси Аргентина уже дважды выиграла Копа Америка, и стала чемпионом мира.

    А Месси, несмотря на то, что ему уже под самый сороковник, продолжает не только выступать на отличном уровне, но и ставить самые крутые рекорды. Конечно, его ещё может обогнать в этой гонке и относительно молодой Мбаппе, и теоретически даже Кейн.

    Но сегодня Мессии- король бомбардиров мундиалей, с чем его и поздравляем..)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 22:20
    Честно говоря, не ожидал от него такой результативности.
    Неплохо так подготовился к чм, но в плей-офф, я думаю арги уже будут проседать)
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 22:18
    Хочется увидеть матч Аргентина - Испания....вот некоторые здесь на растяжку встанут))...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 22:17
    )))
    этот чтоб накормит эго Роналду
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ salleeh (раскрыть)
    сегодня в 22:16
    да. Клозе хэт трик Саудовской Аравии и дублеты Эквадору с Коста Рики, крутым сборным забил
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 22:16
    Даушш, трудяга! До последних секунд играет, 39 лет почти. А если бы ещё пеналь забил? Через 2 дня выпью аргентинского вина.
    Гость
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