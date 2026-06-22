Дубль Месси принёс Аргентине победу над Австрией

сегодня, 21:59

В матче 2-го тура ЧМ -2026 Аргентина обыграла Австрию — 2:0.

Лионель Месси забил на 38-й и 90+5-й минуте. На 9-й минуте он же не реализовал пенальти.

У аргентинцев 6 очков после 2 туров, у Австрии — 3.