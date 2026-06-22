Дубль Месси принёс Аргентине победу над Австрией

В матче 2-го тура ЧМ-2026 Аргентина обыграла Австрию — 2:0.
Лионель Месси забил на 38-й и 90+5-й минуте. На 9-й минуте он же не реализовал пенальти.
У аргентинцев 6 очков после 2 туров, у Австрии — 3.
В матче 2-го тура ЧМ-2026 Аргентина обыграла Австрию — 2:0.
Лионель Месси забил на 38-й и 90+5-й минуте. На 9-й минуте он же не реализовал пенальти.
У аргентинцев 6 очков после 2 туров, у Австрии — 3.
Да, бракует, да, уже догоняют его и мячик отбирают, да, ноги теперь не успевает вовремя поджимать и получает по конечностям во все места..., но эпизоды решает до сих пор. Ни Алварес, ни Гонсалес нихрена не могут взять волю в кулак и завершить момент для взятия; этот же тащит и результат и всю сборную. Кроме него у аргов практически и выделить некого: Молина, Энцо и порой МакАллистер мотор поддерживают, а остальные - галимые пассажиры.
Так думаю, что 1/4 - последняя стадия для альбиселесты будет. Месси один не вытянет этот мундиаль, те же французы и англичане его закроют, - там есть кем.
Первый гол Месси случился после потери концентрации австрийцев и потери фланга, после чего, арги нашли свободную зону на своем левом краю, последовал пас на Месси и он не промахнулся- это приговор. Выход Альвареса, в целом, ничего не изменил, и нудотный матч не взорвал. Месси, котoрый весь второй тайм проходил пешком, закрепил преимущество Аргентины.
Вот и всё, пожалуй. Ждал большего от этой игры, но увы... Аргентину с победой!!! Пистона с дублем и шикарным вторым голом!!!!!!!
Арги- очевидный претендент на выигрыш мундиаля.
На мой взгляд, пока мало кто способен составить им серьёзную конкуренцию в борьбе за титул, разве что англичане и французы.
Разумеется, выводы делать не время, турнир длинный и по его ходу многие могут прибавить, а кто-то, возможно, и выстрелить внезапно намного выше ожидаемого, например самураи, атласские львы, янки, кто-то ещё. Ну, тем интереснее станет этот футбольный праздник.
Но сейчас хотелось бы, пользуясь случаем- выходом Лео Месси на позицию лучшего бомбардира в истории мундиалей- высказать пару слов его честь..)
Мне доводилось пару раз бывать в Аргентине. Давно, последний-лет 15 назад.
И меня, как и многих гостей этой страны, удивляло там то обстоятельство, что Месси никто особенно не чтил.
На недоумённые вопросы об этом местные отвечали своим вопросом-
"А что он сделал для Аргентины?"..
И в самом деле, в то время Мессии уже вовсю блистал в Европе, раз за разом забирая и испанские трофеи, и титулы ЛЧ.
Но в сборной у него долгое время не получалось, разочарований было море, и Лео неоднократно порывался покинуть сборную.
С тех пор, однако, много воды утекло. В сборной Лео остался, и жалеть об этом никому не приходится, особенно ему самому..)
Настало всё же время, когда и в сборной страны этот человек заблистал на уровне, которого от него ждали. С Месси Аргентина уже дважды выиграла Копа Америка, и стала чемпионом мира.
А Месси, несмотря на то, что ему уже под самый сороковник, продолжает не только выступать на отличном уровне, но и ставить самые крутые рекорды. Конечно, его ещё может обогнать в этой гонке и относительно молодой Мбаппе, и теоретически даже Кейн.
Но сегодня Мессии- король бомбардиров мундиалей, с чем его и поздравляем..)