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Месси лидирует по числу пробитых и нереализованных пенальти на ЧМ

сегодня, 22:19
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сумел реализовать пенальти в матче группового этапа чемпионата мира-2026 против Австрии.

Капитан аргентинцев получил возможность открыть счёт уже на 9-й минуте встречи, однако его удар с 11-метровой отметки оказался неточным.

Несмотря на промах, Месси остаётся рекордсменом мировых первенств как по количеству исполненных пенальти, так и по числу нереализованных попыток. Для форварда этот удар стал седьмым пенальти на чемпионатах мира, а промах — уже третьим.

Примечательно, что два предыдущих незабитых пенальти аргентинца на мундиалях были отражены вратарями, тогда как в матче с Австрией он впервые не попал в створ ворот.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 23:34
Можно сказать и так)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:34
Признать можно...понять нельзя)...
Capral
Capral
сегодня в 23:31
Всё верно, надо признать.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:24
Йохан Кройф никогда не выигрывал чемпионат мира...по меркам фанатов Месси это огромный минус)...
u9rx6rwyj22r
u9rx6rwyj22r
сегодня в 22:57
Помню когда не забил Роберто Баджо сколько было вони....
Capral
Capral
сегодня в 22:53
Кройф тоже плохо бил пенальти, часто не забивал, но от этого, менее Великим- он не стал!!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:44
Месси пенальтист номер 1 но не футболист. Лучший Роналду!! Если бы ему как гному каждый матч ставили пенальти то и он бы Чм выйграл.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 22:31
Для Лионеля это далеко не первый мундиаль в котором он участвует, плюс он штатный пенальтист сборной Аргентины уже давно, так что это не удивительно, что и забивал, и не забивал пенальти часто.
Nenash
Nenash
сегодня в 22:21
Так же как и Авейру в истории.. 🤭
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