Месси лидирует по числу пробитых и нереализованных пенальти на ЧМ

сегодня, 22:19

Нападающий сборной Аргентины не сумел реализовать пенальти в матче группового этапа чемпионата мира-2026 против Австрии.

Капитан аргентинцев получил возможность открыть счёт уже на 9-й минуте встречи, однако его удар с 11-метровой отметки оказался неточным.

Несмотря на промах, Месси остаётся рекордсменом мировых первенств как по количеству исполненных пенальти, так и по числу нереализованных попыток. Для форварда этот удар стал седьмым пенальти на чемпионатах мира, а промах — уже третьим.

Примечательно, что два предыдущих незабитых пенальти аргентинца на мундиалях были отражены вратарями, тогда как в матче с Австрией он впервые не попал в створ ворот.