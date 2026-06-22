Дегтярёв о снятии дисквалификации с России: «Процесс идёт»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о том, как продвигается работа по возвращению России на международную арену.

Коммуникации есть, например, по линии ОКР и у РФС . [Глава РФС ] Александр Валерьевич Дюков на прямой связи с международными функционерами. Курс очевиден.

Возьмём участие молодёжной сборной до 16 лет в турнире под эгидой УЕФА . Молодежная команда «Спартака» выезжала в Будапешт. Мы приложили руку, потому что с прежним венгерским правительством был очень хороший контакт. Ребята съездили по их приглашению. Молодцы, взяли второе место. Поэтому сигналы есть, и процесс идет.

Возьмем другой пример: женской сборной Литвы было засчитано техническое поражение за отказ от матча с белорусскими спортсменками. Счёт на табло, бойкотами делу не поможешь. Это тоже сигнал.