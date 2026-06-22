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Дегтярёв о снятии дисквалификации с России: «Процесс идёт»

вчера, 23:49

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о том, как продвигается работа по возвращению России на международную арену.

Коммуникации есть, например, по линии ОКР и у РФС. [Глава РФС] Александр Валерьевич Дюков на прямой связи с международными функционерами. Курс очевиден.

Возьмём участие молодёжной сборной до 16 лет в турнире под эгидой УЕФА. Молодежная команда «Спартака» выезжала в Будапешт. Мы приложили руку, потому что с прежним венгерским правительством был очень хороший контакт. Ребята съездили по их приглашению. Молодцы, взяли второе место. Поэтому сигналы есть, и процесс идет.

Возьмем другой пример: женской сборной Литвы было засчитано техническое поражение за отказ от матча с белорусскими спортсменками. Счёт на табло, бойкотами делу не поможешь. Это тоже сигнал.

Будем играть однозначно. Сроки называть не буду, но в футболе небольшая идёт увязка с восстановлением ОКР и рекомендациями МОК. Мы это знаем и поэтому все делаем для того, чтобы ОКР восстановился в правах. И дальше, как по накатанной, по остальным видам пошёл процесс.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:48
У Миши Горбатого тоже процесс шёл... Знали бы мы к чему он..., умнее были бы. (facepalm).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:40
кто не любит процесс?))
и как видим, Дягтереву процесс интересен, чем результат.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:11
ОКР - это судя по всему обсессивно-компульсивное расстройство, упоминается 15 раз. видимо оно у Дягтерева и у Дюкова и у всех там в РФС
Гость
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