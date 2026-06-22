Месси: «Я очень расстроился из‑за промаха с пенальти»

Форвард сборной Аргентины оценил победу над Австрией во 2-м туре ЧМ -2026. Нападающий сделал дубль в этой игре, но перед этим не забил пенальти.

Мы уже подарили людям много поводов для радости, но постараемся подарить ещё больше. Был момент, когда я очень расстроился из‑за промаха с пенальти, но мне удалось это исправить. Больше всего я рад этой победе. Она очень важна и далась в тяжёлой борьбе. Она вселяет в нас уверенность в том, что нас ждёт впереди.