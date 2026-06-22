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Месси: «Я очень расстроился из‑за промаха с пенальти»

вчера, 23:52
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавершен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил победу над Австрией во 2-м туре ЧМ-2026. Нападающий сделал дубль в этой игре, но перед этим не забил пенальти.

Мы уже подарили людям много поводов для радости, но постараемся подарить ещё больше. Был момент, когда я очень расстроился из‑за промаха с пенальти, но мне удалось это исправить. Больше всего я рад этой победе. Она очень важна и далась в тяжёлой борьбе. Она вселяет в нас уверенность в том, что нас ждёт впереди.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:08
и мои извинения )))
написал, что у Месси будет всего лишь 2+4.
уже есть 5+0.
Nenash
Nenash
сегодня в 00:05
Не расстраивайся.. Геша сегодня за тебя забьёт пеналь узбекам.. 🤭
Гость
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