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Дубль Холанда принёс Норвегии победу над Сенегалом на ЧМ-2026

сегодня, 06:42
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия3 : 2Логотип футбольный клуб СенегалСенегалЗавершен

Норвегия оказалась сильнее Сенегала в матче второго тура группового раунда ЧМ-2026.

В составе европейцев дубль сделал Эрлинг Холанд, а еще один гол забил Маркус Педерсен. В составе Сенегала дублем отметился Исмаила Сарр.

Таким образом, Норвегия гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 08:20
Сенегал неплохо показывает себя, несмотря на уже шесть пропущенных мячей.
Не будем забывать, от кого именно он их пропустил- Франция и Норвегия на этом турнире весьма сильны, сенегальцам досталась едва ли не самая тяжёлая группа.

Французы в рекомендациях не нуждаются, а норги пусть и редко добираются
до мундиалей, но в этот раз они не только добрались, но и привезли состав,
в котором 12 игроков имеют совокупную трансферную стоимость под €500 млн.
Неудивительно, что они уже вышли из группы.

Сенегалу же теперь остались довольно призрачные надежды..
Даже при его победе над Ираком трёх очков для попадания в заветную восьмёрку сводной таблицы третьих мест легко может не хватить. Тем более, что у них пока слабенькая разница мячей.

Единственный шанс Сенегала теперь- не просто победить Ирак, что более чем вероятно, но и разорвать этих месопотамских львов на тысячу маленьких львят, накидав им побольше мячей для перевода своей разницы забитых и пропущенных
в положительную область.

Жаль будет, если Сенегал вылетит уже на групповом этапе, всё же он- заслуженно второй в континентальном рейтинге ФИФА и сейчас гораздо сильнее Нигерии, Камеруна и других африканских героев мундиалей прежних лет (не считая
Марокко, конечно).

ЗЫ. Из всех фанатских пефомансов на трибунах больше всех нравится норвежский. Этакая симпатичная, отлично организованная массовая гребля викингов..)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:37
это был самый интересный и конкурентный матч (ну может еще Марокко/Бразилия был примерно таким же)! Игра не останавливалась ни на минуту и переходила от одних к другим! по явным голевым моментам Норвежцы должны были громить Сенегальцев, но в моменты, когда казалось, что вот сейчас африканцы поплывут, они наоборот отвечали на удары своими результативными действиями! Холанд- голевая машина, мог сегодня покер оформлять, но чуток не повезло...
Франция и Норвегия обеспечили себе выход из группы, надеюсь Сенегал попадёт в плей-офф через третье место, Мане и Ко заслужили этого!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:28
Лидеры атак разродились дублями в своих командах.
Сколько забьёт Рон творческим узбекам?...
xqe56y2ugxka
xqe56y2ugxka
сегодня в 07:23
Норвегию с выходом в плей-офф!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:58
парень в порядке !
Гость
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