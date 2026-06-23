Дубль Холанда принёс Норвегии победу над Сенегалом на ЧМ-2026

Норвегия оказалась сильнее Сенегала в матче второго тура группового раунда ЧМ-2026.
В составе европейцев дубль сделал Эрлинг Холанд, а еще один гол забил Маркус Педерсен. В составе Сенегала дублем отметился Исмаила Сарр.
Таким образом, Норвегия гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026.
Не будем забывать, от кого именно он их пропустил- Франция и Норвегия на этом турнире весьма сильны, сенегальцам досталась едва ли не самая тяжёлая группа.
Французы в рекомендациях не нуждаются, а норги пусть и редко добираются
до мундиалей, но в этот раз они не только добрались, но и привезли состав,
в котором 12 игроков имеют совокупную трансферную стоимость под €500 млн.
Неудивительно, что они уже вышли из группы.
Сенегалу же теперь остались довольно призрачные надежды..
Даже при его победе над Ираком трёх очков для попадания в заветную восьмёрку сводной таблицы третьих мест легко может не хватить. Тем более, что у них пока слабенькая разница мячей.
Единственный шанс Сенегала теперь- не просто победить Ирак, что более чем вероятно, но и разорвать этих месопотамских львов на тысячу маленьких львят, накидав им побольше мячей для перевода своей разницы забитых и пропущенных
в положительную область.
Жаль будет, если Сенегал вылетит уже на групповом этапе, всё же он- заслуженно второй в континентальном рейтинге ФИФА и сейчас гораздо сильнее Нигерии, Камеруна и других африканских героев мундиалей прежних лет (не считая
Марокко, конечно).
ЗЫ. Из всех фанатских пефомансов на трибунах больше всех нравится норвежский. Этакая симпатичная, отлично организованная массовая гребля викингов..)
Франция и Норвегия обеспечили себе выход из группы, надеюсь Сенегал попадёт в плей-офф через третье место, Мане и Ко заслужили этого!
Сколько забьёт Рон творческим узбекам?...