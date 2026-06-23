Дубль Холанда принёс Норвегии победу над Сенегалом на ЧМ-2026

сегодня, 06:42

Норвегия оказалась сильнее Сенегала в матче второго тура группового раунда ЧМ -2026.

В составе европейцев дубль сделал Эрлинг Холанд, а еще один гол забил Маркус Педерсен. В составе Сенегала дублем отметился Исмаила Сарр.