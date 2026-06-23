Иордания уступила Алжиру на чемпионате мира

Сборная Иордании потерпела поражение от команды Алжира в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (1:2).
На 36-й минуте иорданцы повели в счёте — голом отметился Низар Аль-Радшан. На 69-й Ахмед Бенбуали восстановил равенство на табло. Второй мяч алжирцев забил Амин Гуири на 82-й.
Иордания занимает четвёртое место в группе J, не имея набранных баллов. Алжир идёт третьим (три очка).
Симпатизирую этой команде из-за Мареза, Зидана и в память об Исламе Слимани, отличном форварде, которого хорошо помню по Спортингу сезона 15/16, в сборной тоже много забивавшего.
Возможности оказались ограниченными.
Крупно проиграть аргам это ещё туда-сюда, но едва не потерять очки от явного аутсайдера группы, впервые попавшего на мундиаль- звоночек показательный.
Забивали с огромным трудом. Владея мячом много времени (около 75%), созидали хлипенько, неуверенно, с игры результата не достигли, оба мяча провели только со стандартов (угловых). И это всего лишь с Иорданией..
С такой игрой впереди шансов у Алжира против австрияков, пожалуй, нет.
А с тремя очками пройти в число восьми лучших третьих мест скорее всего не получится. Но даже если это и удастся, то в плей-офф Алжиру делать нечего..