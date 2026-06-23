Иордания уступила Алжиру на чемпионате мира

сегодня, 08:06

Сборная Иордании потерпела поражение от команды Алжира в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (1:2).

На 36-й минуте иорданцы повели в счёте — голом отметился Низар Аль-Радшан. На 69-й Ахмед Бенбуали восстановил равенство на табло. Второй мяч алжирцев забил Амин Гуири на 82-й.

Иордания занимает четвёртое место в группе J, не имея набранных баллов. Алжир идёт третьим (три очка).