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Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе

сегодня, 08:48

Сборная Аргентины с первого места в группе J вышла в плей-офф чемпионата мира. Это стало известно после победы Алжира над Иорданией (2:1).

Аргентинцы набрали шесть очков, обыграв на групповом этапе алжирцев (3:0) и австрийцев (2:0), на счету которых по три балла. В матче последнего тура Аргентина 28 июня сыграет с Иорданией, потерявшей шансы на выход из группы. Вне зависимости от результата южноамериканцы будут выше команд Алжира и Австрии по результатам личных встреч.

Сборная Аргентины — действующий чемпион мира. Их соперником в 1/16 финала станет команда, занявшая второе место в группе H, в которой выступают Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.

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Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 11:06
Всем - отдыхать и пить матэ.. ☝️
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 10:31
Посмотрим, возможно, Вы окажетесь правы...))) Пока, у него получается очень даже неплохо.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:21
А кто гному помешает?) топы тоже чудят, а он обязательно воспользуется ошибками.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 10:19
В 1/16 будет южноамериканское рубилово.
Capral
Capral
сегодня в 10:16
Игра не чемпионская, оставляющая множество вопросов... Но по статусу- ожидаемый выход в ПО. Пистонище уже пять мячей забил. В его возрасте это солидно. Но думаю в играх с топами ему будет крайне сложно играть, также результативно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:14
Матч с Иорданией можно полурезервом играть.
hvktzjw4kd9a
hvktzjw4kd9a
сегодня в 09:45
Здесь без неожиданностей, по жребию тоже не сложно
Charlie Scene
Charlie Scene
сегодня в 09:38
В следующей игре надеюсь лицезреть игру Нико Паса.
hvzwrmmm59yt
hvzwrmmm59yt
сегодня в 09:36
С Иорданией основа должна отдохнуть.
uhubv48qq7zj
uhubv48qq7zj
сегодня в 09:06
Аргентина фаворит чемпионата, все идет по плану.
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
RomM84, Mangur больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 27. Поздравляем! Чемпионат мира 2026
112910415
112910415
сегодня в 08:58
Месси вышел в плей-офф ))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:58
Другого от них и не ждали. Подтверждают статус одного из фаворитов
qs3arc9dtfbd
qs3arc9dtfbd
сегодня в 08:50
Достойно сыграли... с Иорданией можно выпускать второй состав...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:50
Кабо-Верде. После 2 туров, я уже что-то сомневаюсь, что саудиты могут их обыграть.
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