Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе

сегодня, 08:48

Сборная Аргентины с первого места в группе J вышла в плей-офф чемпионата мира. Это стало известно после победы Алжира над Иорданией (2:1).

Аргентинцы набрали шесть очков, обыграв на групповом этапе алжирцев (3:0) и австрийцев (2:0), на счету которых по три балла. В матче последнего тура Аргентина 28 июня сыграет с Иорданией, потерявшей шансы на выход из группы. Вне зависимости от результата южноамериканцы будут выше команд Алжира и Австрии по результатам личных встреч.

Сборная Аргентины — действующий чемпион мира. Их соперником в 1/16 финала станет команда, занявшая второе место в группе H, в которой выступают Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.