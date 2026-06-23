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Матч Франция — Ирак приостанавливали из-за погоды

сегодня, 09:06
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 0Логотип футбольный клуб ИракИракЗавершен

Матч сборных Франции и Ирака (3:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира приостанавливали после первого тайма в связи с погодными условиями. Перерыв составил около двух часов.

Поединок состоялся в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

На играх турнира, проходящих в США, действует строгий регламент безопасности, согласно которому при обнаружении молнии в радиусе 13 км от стадиона матч сразу останавливается, а футболисты отправляются в раздевалки. Затем запускается 30-минутный отсчёт, который начинается заново при каждом новом разряде молнии.

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Capral
Capral
сегодня в 10:02
Яша.

Погода будет норм, я заказал.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:01
Представляю, если на финале такая погода будет
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:09
Много остановок на этом ЧМ
Гость
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