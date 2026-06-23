Матч Франция — Ирак приостанавливали из-за погоды

сегодня, 09:06

Матч сборных Франции и Ирака (3:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира приостанавливали после первого тайма в связи с погодными условиями. Перерыв составил около двух часов.

Поединок состоялся в Филадельфии (штат Пенсильвания, США ).