Матч Франция — Ирак приостанавливали из-за погоды

Матч сборных Франции и Ирака (3:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира приостанавливали после первого тайма в связи с погодными условиями. Перерыв составил около двух часов.
Поединок состоялся в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
На играх турнира, проходящих в США, действует строгий регламент безопасности, согласно которому при обнаружении молнии в радиусе 13 км от стадиона матч сразу останавливается, а футболисты отправляются в раздевалки. Затем запускается 30-минутный отсчёт, который начинается заново при каждом новом разряде молнии.
Погода будет норм, я заказал.