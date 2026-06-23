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Альварес: «Думаю, трансфер — это лучшее решение для всех»

сегодня, 09:47

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес высказался о возможном переходе в другую команду.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны», ПСЖ, «Арсенала», а мадридский «Реал» официально сообщил об отказе «матрасников» от предложения в размере 150 млн евро за трансфер.

Я не думаю, что сейчас подходящий момент для разговоров, но также не хочу ничего скрывать. Стараюсь быть честным человеком. Я поговорил с людьми в [«Атлетико»], с которыми мне нужно было поговорить. Думаю, трансфер — это лучшее решение для всех. Хочу осуществить свою мечту.

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Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 11:08
В Наср..
112910415
112910415
сегодня в 11:01
надо пока стараться играть бледно ...
тогда вернее в Барсу продадут !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:34
Ты не в том положении, чтоб мечтать..., тем более в открытую. Мечтать может Олисе, потому что играет. А ты не играешь.
jjgm79nb62zj
jjgm79nb62zj
сегодня в 10:21
Если осуществить мечту , то это Барселона в обмен на акулу с доплатой. Ты пока не забивай еще пару матчей на ЧМ и тогда Барса тебя сможет купить)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:59
А название мечты можно озвучить? Или Кто возьмёт о том и мечтал
Гость
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