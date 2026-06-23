Альварес: «Думаю, трансфер — это лучшее решение для всех»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес высказался о возможном переходе в другую команду.
Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны», ПСЖ, «Арсенала», а мадридский «Реал» официально сообщил об отказе «матрасников» от предложения в размере 150 млн евро за трансфер.
Я не думаю, что сейчас подходящий момент для разговоров, но также не хочу ничего скрывать. Стараюсь быть честным человеком. Я поговорил с людьми в [«Атлетико»], с которыми мне нужно было поговорить. Думаю, трансфер — это лучшее решение для всех. Хочу осуществить свою мечту.
тогда вернее в Барсу продадут !