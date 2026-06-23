Альварес: «Думаю, трансфер — это лучшее решение для всех»

Нападающий «Атлетико» высказался о возможном переходе в другую команду.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны», ПСЖ , «Арсенала», а мадридский «Реал» официально сообщил об отказе «матрасников» от предложения в размере 150 млн евро за трансфер.

Я не думаю, что сейчас подходящий момент для разговоров, но также не хочу ничего скрывать. Стараюсь быть честным человеком. Я поговорил с людьми в [«Атлетико»], с которыми мне нужно было поговорить. Думаю, трансфер — это лучшее решение для всех. Хочу осуществить свою мечту.