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Аршавин назвал атмосферу ЧМ-2026 в США «пресной»

сегодня, 10:21

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал о впечатлениях от визита на матчи ЧМ-2026. Турнир проходит в Мексике, США и Канаде.

[Был] в Мехико. Мексиканцы выиграли первый матч, а мы пошли смотреть, как болельщики это отмечают. Это большое событие, на улицы вышла если не вся нация, то большая ее часть. Все залезали на памятники, прыгали в фонтаны. Было ярко.

В США это ощущалось более пресно. В городах, где я был, ни до игр, ни после ничего не напоминало о чемпионате мира. Только реклама. Чувствовалась большая разница по ощущениям от турнира в США и Мексике.

Ни в Лос-Анджелесе, ни в Лас-Вегасе — ничего. А вообще, в Лас-Вегасе мы видели больше хоккейных джерси «Каролины» и «Вегаса». Сложилось ощущение, что там Кубок Стэнли стал более масштабным и важным событием, чем чемпионат мира.

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Groboyd
Groboyd ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:45
Там даже бейсбол выше хоккея.
LOpp
LOpp ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:29
хоккей у них даже в тройку не входит по популярности
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:58
В США футбол не ценится , и вообще там не любят футбол, хоккей там всегда на первом месте.
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