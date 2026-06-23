Аршавин назвал атмосферу ЧМ-2026 в США «пресной»

Бывший игрок сборной России рассказал о впечатлениях от визита на матчи ЧМ -2026. Турнир проходит в Мексике, США и Канаде.

[Был] в Мехико. Мексиканцы выиграли первый матч, а мы пошли смотреть, как болельщики это отмечают. Это большое событие, на улицы вышла если не вся нация, то большая ее часть. Все залезали на памятники, прыгали в фонтаны. Было ярко.

В США это ощущалось более пресно. В городах, где я был, ни до игр, ни после ничего не напоминало о чемпионате мира. Только реклама. Чувствовалась большая разница по ощущениям от турнира в США и Мексике.

Ни в Лос-Анджелесе, ни в Лас-Вегасе — ничего. А вообще, в Лас-Вегасе мы видели больше хоккейных джерси «Каролины» и «Вегаса». Сложилось ощущение, что там Кубок Стэнли стал более масштабным и важным событием, чем чемпионат мира.