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«Динамо» ждёт выплат от ФИФА за участие Чавеса и Касереса в ЧМ-2026

сегодня, 10:38

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб рассчитывает получить от ФИФА выплаты за участие мексиканца Луиса Чавеса и парагвайца Хуана Касереса в ЧМ-2026.

На выплаты от ФИФА мы рассчитываем. Есть регламент, наши игроки участвуют в турнире. Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Луиса Чавеса и Хуана Касереса обратно в расположение «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира. Впечатления от выступления игроков в целом положительные, нам приятно, что футболисты «Динамо» и РПЛ представлены на чемпионате мира.

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Все комментарии
баск
баск ответ Анатолий Гуськов (раскрыть)
сегодня в 12:00
Это вряд ли)
И вообще, быстро эти деньги не придут.
Из-за санкций перечислять их ФИФА будет, видимо, в распоряжение РФС, а тот уже распределит по клубам, если не зажилит..))
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:59
Я точно также подумал.))) Совсем ВТБ обеднел... А ведь надо великому и ужасному шварцу платить- неслучайно же, он выбрал именно банковских лохов ...
Groboyd
Groboyd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:59
Думаю, что бы у ЦСКА не было подобного срамотища, надо отказаться от выплаты за Файзулаева.
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 11:53
Пока суд, да дело неплохо было бы аванс потребовать.?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:49
Не иначе ВТБ совсем бедными стали благодаря Бувачу и Шварцу, что с нетерпением ждут денег от Фифа за участие в чи. Срамотища.
баск
баск
сегодня в 11:27
Вполне справедливое ожидание..

Более того, насколько мне известно, такие выплаты Динамо получит не только за Чавеса и Касереса, но также и за Карраскаля и Бальбуэна.
Эти выплаты положены клубам, за которые игрок выступал в последние два календарных года перед мундиалем.

Если игрок менял клуб (или клубы), то все клубы, за которые он в эти 2 года играл, получат выплаты пропорционально соответствующему времени.
Программа ФИФА Club Benefit Programme, выделяющая деньги на это, реализуется начиная с ЧМ в ЮАР (2010). Тогда ею было ассигновано $40 млн.

Сумма эта постоянно растёт, и для мундиаля-26 она увеличилась почти в 10 раз, составив $335 млн. Складывается она сейчас из расчёта $9 тыс. в сутки на каждого игрока за время его нахождения в расположении турнира. Суточные такие клубам..)

Любопытно, что на данный момент Динамо лидирует среди клубов РПЛ по сумме, уже выделенной за упомянутых игроков.
На динамовцев, в том числе бывших, приходится сейчас $780 тыс, на игроков Краснодара- $695 тыс; на игроков Зенита- 495 тыс.

Сумма будет увеличиваться в зависимости от того, как далеко их сборные зайдут по сетке турнира и продержатся на нём..
Capral
Capral
сегодня в 10:48, ред.
Мне было приятно, и я был ГОРД за динамовцев, игравших в сборной СССР, побеждавших, и бывших на виду в разных видах спорта, поскольку следил за всем советским спортом!!! Был счастлив, когда после победы на ОИ-1988, московские динамовцы обошли своих киевских одноклубников по количеству заслуженных мастеров спорта СССР, поскольку, пять человек от москвичей, тогда, с Честью представляли сборную Великой страны, и получили Высокое Звание ЗМС СССР!!!!!!!

А что сейчас, кем и чем гордиться- Чавесом или Касересом, котoрые сегодня в Динамо, а завтра где угодно? Это- наемники, чужие люди... Поэтому, когда далекое от футбола руководство ВТБ заявляет, что им приятно, то мне- смешно и непонятно...)))
Гость
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