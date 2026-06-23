«Динамо» ждёт выплат от ФИФА за участие Чавеса и Касереса в ЧМ-2026

Генеральный директор «Динамо» заявил, что клуб рассчитывает получить от ФИФА выплаты за участие мексиканца и парагвайца в ЧМ -2026.

На выплаты от ФИФА мы рассчитываем. Есть регламент, наши игроки участвуют в турнире. Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Луиса Чавеса и Хуана Касереса обратно в расположение «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира. Впечатления от выступления игроков в целом положительные, нам приятно, что футболисты «Динамо» и РПЛ представлены на чемпионате мира.