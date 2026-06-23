«Динамо» ждёт выплат от ФИФА за участие Чавеса и Касереса в ЧМ-2026

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб рассчитывает получить от ФИФА выплаты за участие мексиканца Луиса Чавеса и парагвайца Хуана Касереса в ЧМ-2026.
На выплаты от ФИФА мы рассчитываем. Есть регламент, наши игроки участвуют в турнире. Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Луиса Чавеса и Хуана Касереса обратно в расположение «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира. Впечатления от выступления игроков в целом положительные, нам приятно, что футболисты «Динамо» и РПЛ представлены на чемпионате мира.
И вообще, быстро эти деньги не придут.
Из-за санкций перечислять их ФИФА будет, видимо, в распоряжение РФС, а тот уже распределит по клубам, если не зажилит..))
Более того, насколько мне известно, такие выплаты Динамо получит не только за Чавеса и Касереса, но также и за Карраскаля и Бальбуэна.
Эти выплаты положены клубам, за которые игрок выступал в последние два календарных года перед мундиалем.
Если игрок менял клуб (или клубы), то все клубы, за которые он в эти 2 года играл, получат выплаты пропорционально соответствующему времени.
Программа ФИФА Club Benefit Programme, выделяющая деньги на это, реализуется начиная с ЧМ в ЮАР (2010). Тогда ею было ассигновано $40 млн.
Сумма эта постоянно растёт, и для мундиаля-26 она увеличилась почти в 10 раз, составив $335 млн. Складывается она сейчас из расчёта $9 тыс. в сутки на каждого игрока за время его нахождения в расположении турнира. Суточные такие клубам..)
Любопытно, что на данный момент Динамо лидирует среди клубов РПЛ по сумме, уже выделенной за упомянутых игроков.
На динамовцев, в том числе бывших, приходится сейчас $780 тыс, на игроков Краснодара- $695 тыс; на игроков Зенита- 495 тыс.
Сумма будет увеличиваться в зависимости от того, как далеко их сборные зайдут по сетке турнира и продержатся на нём..
А что сейчас, кем и чем гордиться- Чавесом или Касересом, котoрые сегодня в Динамо, а завтра где угодно? Это- наемники, чужие люди... Поэтому, когда далекое от футбола руководство ВТБ заявляет, что им приятно, то мне- смешно и непонятно...)))