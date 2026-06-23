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Мбаппе не обращает внимания на то, что делает Месси

сегодня, 11:37

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил, что не следит за достижениями аргентинца Лионеля Месси. Слова француза приводит TyC Sports.

Ранее Месси превзошёл рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, который принадлежал немцу Мирослава Клозе. У Лео теперь 18 забитых мячей. Мбаппе и Клозе делят второе место по этому показателю (16).

Лео всегда забивает. Он всегда так делал и всегда будет так делать. Если бы я сосредоточился на том, чтобы смотреть, что делает Лео, мне пришлось бы стараться ещё больше. Я вообще не обращаю внимания на то, что он делает. Я только думаю о том, чтобы помогать своей команде.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:03
Респект черепахе. И мне надо перестать обращать внимание на его игру
112910415
112910415
сегодня в 11:42
ответ очень грамотный !
и уважительно, и с достоинством ...
Гость
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