Мбаппе не обращает внимания на то, что делает Месси

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил, что не следит за достижениями аргентинца Лионеля Месси. Слова француза приводит TyC Sports.
Ранее Месси превзошёл рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, который принадлежал немцу Мирослава Клозе. У Лео теперь 18 забитых мячей. Мбаппе и Клозе делят второе место по этому показателю (16).
Лео всегда забивает. Он всегда так делал и всегда будет так делать. Если бы я сосредоточился на том, чтобы смотреть, что делает Лео, мне пришлось бы стараться ещё больше. Я вообще не обращаю внимания на то, что он делает. Я только думаю о том, чтобы помогать своей команде.
и уважительно, и с достоинством ...