Мбаппе не обращает внимания на то, что делает Месси

Нападающий сборной Франции сообщил, что не следит за достижениями аргентинца . Слова француза приводит TyC Sports.

Ранее Месси превзошёл рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, который принадлежал немцу Мирослава Клозе. У Лео теперь 18 забитых мячей. Мбаппе и Клозе делят второе место по этому показателю (16).

Лео всегда забивает. Он всегда так делал и всегда будет так делать. Если бы я сосредоточился на том, чтобы смотреть, что делает Лео, мне пришлось бы стараться ещё больше. Я вообще не обращаю внимания на то, что он делает. Я только думаю о том, чтобы помогать своей команде.