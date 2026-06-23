«Балтика» планирует укрепить максимум 5 позиций

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье.
Есть ли игроки, которых «Балтика» точно не продаст этим летом
Будь моя воля, я бы вообще никого не продавал — только покупал. У нас сложился дружный коллектив. Даже переходя в другие команды, ребята остаются на связи с Калининградом, ощущают себя «балтийцами». Бывает, инициатором трансфера становится сам футболист, которому где-то могут предложить лучшие условия контракта. И мы никогда не будем препятствовать желанию игрока попробовать себя на более высоком уровне.
Сколько позиций «Балтика» планирует укрепить в ближайшее трансферное окно
Максимум пять. Сделаем всё, чтобы состав стал сильнее даже после возможных продаж. Надо соответствовать высокой планке, которую мы сами задали в минувшем сезоне.
В прошлом сезоне калининградская команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.