Мбаппе провёл 100-й матч за сборную Франции

Матч с командой Ирака во втором туре группового этапа чемпионата мира стал для нападающего Килиана Мбаппе сотым в сборной Франции.
В прошедшем поединке, который французы выиграли со счётом 3:0, форвард забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи.
Он стал десятым футболистом в истории национальной команды, достигшим этой отметки. В первую десятку также входят Дидье Дешам (103), Патрик Виейра (107), Зинедин Зидан (108), Марсель Десайи (116), Тьерри Анри (123). Третье место делят Антуан Гризманн и Оливье Жиру (по 137), вторым идёт Лилиан Тюрам (142), а лидирует Уго Льорис (145).
Мбаппе дебютировал за сборную Франции 25 марта 2017 года в отборочном матче ЧМ-2018 с Люксембургом (3:1).