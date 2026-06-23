Мбаппе провёл 100-й матч за сборную Франции

сегодня, 13:24

Матч с командой Ирака во втором туре группового этапа чемпионата мира стал для нападающего сотым в сборной Франции.

В прошедшем поединке, который французы выиграли со счётом 3:0, форвард забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи.

Он стал десятым футболистом в истории национальной команды, достигшим этой отметки. В первую десятку также входят Дидье Дешам (103), Патрик Виейра (107), Зинедин Зидан (108), Марсель Десайи (116), Тьерри Анри (123). Третье место делят Антуан Гризманн и Оливье Жиру (по 137), вторым идёт Лилиан Тюрам (142), а лидирует Уго Льорис (145).