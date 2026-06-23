Гендир «Балтики» не считает повышением уход Талалаева в «Спартак»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос, мог ли главный тренер Андрей Талалаев уйти на повышение в другой клуб, например, в «Спартак», во время прошлого сезона.
Не понимаю, почему это повышение. «Спартак» занял в чемпионате четвёртое место, мы — шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы. Да, у «красно-белых» мощная инфраструктура, более богатые традиции. Но такой переход я бы не считал для Андрея Викторовича повышением. И, кстати, никаких запросов по нему «красно-белые» не делали. Как и ЦСКА.
Про футбол Талалаева говорить вообще не приходится, и представить такой футбол в Спартаке- значит откровенно себя не уважать. Это местечковый тренер, слепивший из Балтики разрушительную команду, страшно прессингующую, и не столько играющую в футбол, сколько мешающую играть сопернику... Да, надо признать, что Талалаев- очень системный тренер, а его Балтика очень тренерская и организованная команда. Но система Талалаева, традиционно не подходит под футбол Спартака........................................................