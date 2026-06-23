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Гендир «Балтики» не считает повышением уход Талалаева в «Спартак»

сегодня, 13:36

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос, мог ли главный тренер Андрей Талалаев уйти на повышение в другой клуб, например, в «Спартак», во время прошлого сезона.

Не понимаю, почему это повышение. «Спартак» занял в чемпионате четвёртое место, мы — шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы. Да, у «красно-белых» мощная инфраструктура, более богатые традиции. Но такой переход я бы не считал для Андрея Викторовича повышением. И, кстати, никаких запросов по нему «красно-белые» не делали. Как и ЦСКА.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:59
Наверное потому что лукойловская зарплата то повыше будет, но это не точно
Capral
Capral
сегодня в 14:57, ред.
Ну, начинать надо с того, что возможный приход Талалаева в Спартак прикончил бы Величайший советский Клуб, что в принципе было бы НЕДОПУСТИМО!!! В таком случае, проще было бы уже договориться с Курбаном, несколькими годами раньше, он хотя бы Мудрый, заслуженный тренер, имеющий свой тренерский опыт. Но оба варианта были неприемлемыми, потому что оба тренера, работают, прежде всего в разрушительный, но не созидательный футбол, что исторически чуждо Спартаку.

Про футбол Талалаева говорить вообще не приходится, и представить такой футбол в Спартаке- значит откровенно себя не уважать. Это местечковый тренер, слепивший из Балтики разрушительную команду, страшно прессингующую, и не столько играющую в футбол, сколько мешающую играть сопернику... Да, надо признать, что Талалаев- очень системный тренер, а его Балтика очень тренерская и организованная команда. Но система Талалаева, традиционно не подходит под футбол Спартака........................................................
9du7nq5mqbm5
9du7nq5mqbm5
сегодня в 14:12
Талалаев бвл бы впору спартаку, тренер середины таблицы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:11
Равиль , Равиль ты же сам ответил , что в Спартаке все лучше и тут же это не повышение...)))
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 13:56
Провокация - основа сообщений от т.н. источников. Генеральный директор лукавит, для любого российского тренера быть гл.тренером Спартака это не "повышение", а престиж, известность, другой уровень ответственности. Спартак наш великий футбольный клуб! Не умаляя заслуг Балтики, нельзя сравнивать не сравниваемое. Спартак, как бы, кто не относился к нынешнему руководству клуба - это легенда советского и российского футбола. Не пытаюсь, как-то обидеть Талалаева, просто от Спартака ,ни каких запросов не будет, а нынешнее место в турнирной таблице - это текучка, т.н. "зигзаг удачи".
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:42
Считают на калькуляторе, а его мнение никому не интересно
112910415
112910415
сегодня в 13:40
это он только говорит, что не считает ! )
Гость
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