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Испания приостановила занятие из-за грозы

сегодня, 13:52
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания27.06.2026 в 03:00 Не начался

Сборная Испании не смогла провести тренировку в Чаттануге (США, штат Теннесси) в обычном режиме из-за сильной грозы и дождя.

Из соображений безопасности игрокам пришлось покинуть поле и продолжить занятие в помещении. 27 июня национальной команде предстоит сыграть с командой Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что заключительная тренировка сборной Колумбии перед игрой с ДР Конго в мексиканской Гвадалахаре была прервана по причине непогоды, а футболисты завершили занятие в спортзале.

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Все комментарии
rt3qmdzp9gu7
rt3qmdzp9gu7
сегодня в 14:16
Хорошо, что хоть крупный град не пошел.
adekvat
adekvat
сегодня в 14:12
Гром гремит, земля трясется, никому тренироваться не удается.
Гость
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