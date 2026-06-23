Испания приостановила занятие из-за грозы

Сборная Испании не смогла провести тренировку в Чаттануге (США, штат Теннесси) в обычном режиме из-за сильной грозы и дождя.
Из соображений безопасности игрокам пришлось покинуть поле и продолжить занятие в помещении. 27 июня национальной команде предстоит сыграть с командой Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что заключительная тренировка сборной Колумбии перед игрой с ДР Конго в мексиканской Гвадалахаре была прервана по причине непогоды, а футболисты завершили занятие в спортзале.