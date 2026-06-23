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Мбаппе попросил работников стадиона убрать воду с поля

сегодня, 14:26
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к сотрудникам стадиона с просьбой одинаково подготовить обе половины поля после дождя во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Ирака. Комментарий форварда приводит портал The Touchline.

Игра завершилась победой французов со счётом 3:0. Встречу приостанавливали после первого тайма из-за погодных условий, она была продолжена через два часа.

По словам Мбаппе, сотрудники стадиона около 20 минут убирали воду с участка, где «трёхцветные» оборонялись. При этом, как отметил футболист, часть поля, на которой французы проводили атаки, осталась залитой водой:

Я хотел, чтобы они потратили одинаковое время на уборку обеих сторон поля. Но это не их вина, ничего страшного.

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25процентный клоун
25процентный клоун
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поверим профессионалу - он в этом понимает !
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