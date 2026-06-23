Мбаппе попросил работников стадиона убрать воду с поля

сегодня, 14:26

Нападающий сборной Франции обратился к сотрудникам стадиона с просьбой одинаково подготовить обе половины поля после дождя во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Ирака. Комментарий форварда приводит портал The Touchline.

Игра завершилась победой французов со счётом 3:0. Встречу приостанавливали после первого тайма из-за погодных условий, она была продолжена через два часа.

По словам Мбаппе, сотрудники стадиона около 20 минут убирали воду с участка, где «трёхцветные» оборонялись. При этом, как отметил футболист, часть поля, на которой французы проводили атаки, осталась залитой водой: