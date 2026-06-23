Тухель процитировал дирижёра перед игрой с Ганой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель, отвечая перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира с Ганой на вопрос о том, как удалось добиться свободы действий для нападающих национальной команды, процитировал дирижёра.
В стартовой игре англичане обыграли Хорватию со счётом 4:2.
Я очень рад и мне повезло, потому что они приехали с таким настроем, поэтому не пришлось их к этому приучать. Они приехали уже с таким настроем.
Сложность состоит в том, чтобы сохранить у них такое отношение. Один очень известный дирижёр сказал: «Он не хочет мешать музыке и не хочет мешать музыкантам». Вот что мы, в основном, и стараемся делать в тренерском штабе.
Мы не мешаем игрокам, не мешаем матчу. Просто поощряем их играть свободно, особенно в атаке.
Сейчас очень впечатляет, что они разделяют идею совместной защиты. Именно это мы отлично сделали во втором тайме, постоянно переходя к высокому прессингу. Именно это и постараемся сделать завтра.
Игра сама собой сложится. Не можем предсказать, что произойдёт. Я предполагаю немного другую игру, чем с Хорватией, из-за другого подхода, но кто знает? Мы должны быть готовы найти ответы на любой вопрос, который возникнет завтра.
Тухель добавил, что все футболисты здоровы после того, как Букайо Сака присоединился к полноценным тренировкам в прошлые выходные.
Все в форме. Все тренировались. Букайо становится всё лучше и лучше. Он всё свободнее двигается, больше не чувствует боли.
Он смог провести обе наши тренировки в последние два дня на самом высоком уровне, так что готов выйти на поле. Но не скажу, выйдет ли он в стартовом составе или начнёт на скамейке запасных.
Я конечно далёк от сравнений или параллелий Динамо со сб.Англии, но все эти слова- пустой звук от обоих тренеров. Команды готовят тренеры, дают установку и определяют общую стратегию...
Англия очень понравилась в игре с Хорватией, прежде всего своей мобильностью и атакующей направленностью. После зажатой и осторожной команды Саутгейта, команда Тухеля смотрится более раскрепощенной и идейной. Но проблемы в обороне настораживают. А памятуя о Баварии Тухеля, где именно оборона немцев страдала больше других линий- эта проблема выходит на первый план.
Я болею за Тухеля сейчас и болел за него в Баварии, потому что впервые увидел его в ПСЖ, после чего, очень понравился его футбол. А кроме всего, очень хочу, чтобы Кейн сыграл удачно на ЧМ!!! Он- лидер сборной по всем статьям, он её движущая сила... Во всяком случае, по первой игре, это можно сказать с полной уверенностью. Удачи сб.Англии!!!!!!!