Тухель процитировал дирижёра перед игрой с Ганой

Главный тренер сборной Англии , отвечая перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира с Ганой на вопрос о том, как удалось добиться свободы действий для нападающих национальной команды, процитировал дирижёра.

В стартовой игре англичане обыграли Хорватию со счётом 4:2.

Я очень рад и мне повезло, потому что они приехали с таким настроем, поэтому не пришлось их к этому приучать. Они приехали уже с таким настроем.

Сложность состоит в том, чтобы сохранить у них такое отношение. Один очень известный дирижёр сказал: «Он не хочет мешать музыке и не хочет мешать музыкантам». Вот что мы, в основном, и стараемся делать в тренерском штабе.

Мы не мешаем игрокам, не мешаем матчу. Просто поощряем их играть свободно, особенно в атаке.

Сейчас очень впечатляет, что они разделяют идею совместной защиты. Именно это мы отлично сделали во втором тайме, постоянно переходя к высокому прессингу. Именно это и постараемся сделать завтра.

Игра сама собой сложится. Не можем предсказать, что произойдёт. Я предполагаю немного другую игру, чем с Хорватией, из-за другого подхода, но кто знает? Мы должны быть готовы найти ответы на любой вопрос, который возникнет завтра.