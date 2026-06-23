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Каннаваро: «Португалия – это не только Роналду»

сегодня, 16:36
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистан20:00 Не начался

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился мнением о сопернике национальной команды по матчу второго тура группового этапа чемпионата мира — Португалии.

Речь идёт о матче против одной из лучших команд чемпионата мира. У них одна из лучших полузащитных линий в мире, один из лучших нападающих в истории футбола. Нам нужно будет играть, прежде всего, как команда. Если мы не будем едины и сплочены, у нас нет шансов. Португалия – это не только Роналду. У них отличные игроки, даже на скамейке запасных. Это команда, которая любит владеть мячом и контролировать игру.

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Все комментарии
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 17:19
От Роналду там толку мало. Он полматча стоит в офсайде. Главное в своей штрафной не фолить тогда Роналду не сможет вам гол забить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 17:18
есть мнение, что Роналду просто не форсирует ситуацию...и как хищник, намеренно втягиваясь в охоту постепенно.
сейчас время показать зубы, чтобы упрочить свое положение в команде как лидера и капитана....а то молодые совсем перестали с уважением пасовать на Гоата.
закон волчьей стаи))
s56ze4tm8waq
s56ze4tm8waq
сегодня в 17:13
Вот Кабо-Верде никого не боится, уделали бы эту лучшую команду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:09
Фабио лучше не осторожничать.
пусть узбеки играют словно это матч жизни))
112910415
112910415
сегодня в 16:53, ред.
закройте одного парня :
он рекордов хочет ! )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:41
Состав у португалов отличный, только якорь с седьмым номером на спине мешает всей команде
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:39
Мотивация есть... нужен результат...
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