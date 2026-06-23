Каннаваро: «Португалия – это не только Роналду»

Главный тренер сборной Узбекистана поделился мнением о сопернике национальной команды по матчу второго тура группового этапа чемпионата мира — Португалии.

Речь идёт о матче против одной из лучших команд чемпионата мира. У них одна из лучших полузащитных линий в мире, один из лучших нападающих в истории футбола. Нам нужно будет играть, прежде всего, как команда. Если мы не будем едины и сплочены, у нас нет шансов. Португалия – это не только Роналду. У них отличные игроки, даже на скамейке запасных. Это команда, которая любит владеть мячом и контролировать игру.