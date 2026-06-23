В Мурманске доиграли матч, прерванный 22 июня 1941

В Мурманске в День памяти и скорби был завершён матч, прерванный 22 июня 1941 года по причине начала Великой Отечественной войны. Тогда футболисты смогли отыграть только первый тайм.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале сообщил:

85 лет спустя: матч, который мы обязаны были доиграть!

В Мурманске произошло событие, наполненное особым смыслом. На стадионе «Строитель» — там, где когда-то был старый добрый «Пищевик» — мы были обязаны поставить точку в матче, который был прерван 22 июня 1941 года.

Тогда футболисты «Рыбника Севера» и «Динамо» не подозревали, что матч станет последним в мирной жизни. Константин Ерёмин, Пётр Косоуров, Семён Горшенин, Николай Кудинов, Александр Базарный, Константин Цибин… Они вышли на поле, полные азарта, а через несколько часов сменили бутсы на солдатские сапоги, чтобы защищать страну.

Глядя на игру, я думал о тех парнях, которые не успели довести, доиграть свой матч до конца. Наши ребята сделали это за них, чтобы сказать: «Мы помним. Ваша жизнь, ваша любовь к этому городу и ваша жертва не забыты!».

Сегодня на поле победила память. Наша общая, честная, глубокая память о тех, кто подарил нам возможность жить, растить детей и играть в футбол под мирным небом Мурманска!